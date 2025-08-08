АМЕРИКА НУДИ 50 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА ХАПШЕЊЕ НИКОЛАСА МАДУРА Из Венецуеле стигао одговор: Фарса!
КАРАКАС: Објава америчке државне тужитељке Пам Бонди о награди од 50 милиона долара за информације које ће помоћи Вашингтону да ухапси председника Венецуеле Николаса Мадура заправо је "циркуска представа и очајнички покушај" да се пажња скрене са домаћих проблема, рекао је министар спољних послова Венецуеле Иван Хил Пинто.
„ Патетична 'награда' Памеле Бонди је најсмешнија димна завеса коју смо икада видели. Док ми разоткривамо терористичке завере које се организују из њене земље, ова дама прави медијски циркус како би удовољила пораженој венецуеланској крајњој десници“, написао је Хил Пинто на свом Телеграм каналу.
Према речима венецуеланског министра, који је снажно одбацио политичку пропаганду из Вашингтона , „представа“ Памеле Бонди представља „фарсу и очајнички покушај да скрене пажњу са сопствених проблема“, преноси агенција РИА Новости.
Америчка државна тужитељка Памела Бонди и Стејт департмент раније су објавили да повећавају награду на 50 милиона долара за информације које би довеле до хапшења председника Венецуеле Николаса Мадура.
Награда је првобитно утврђена на 15 милиона долара 2020. године, када су амерички тужиоци оптужили Мадура за трговину дрогом.
Повеćана је на 25 милиона долара у јануару 2025. године, када је Мадуро положио заклетву за треćи мандат, уз нове санкције високим венецуеланским званичницима и непризнавање његове изборне победе.
У фебруару је амерички Стејт департмент формално означио венецуеланску банду "Трен де Арагуа" као страну терористичку организацију, заједно са неколико мексичких картела, доводећи Мадура у везу са њима.
У јулу је, такође, означио Картел де Лос Солес као глобалну терористичку организацију.
Амерички државни секретар Марко Рубио јуче је у саопштењу изнео тврдњу да је Мадуро више од деценије вођа криминалне организације „Картел де лос Солес“, који је одговоран за трговину дрогом у САД.