АПОКАЛИПСА У ИТАЛИЈИ Ветар руши дрвеће, олуја не посустаје, саобраћај у застоју ПОГЛЕДАЈТЕ ПОТОП (ВИДЕО)
Снажна и изненадна олуја с ветром и градом захватила је рано јутрос обалу италијанског региона Ромања.
Олуја је најпре погодила област Равене и Червије, а затим се са великом снагом обрушила на провинцију Римини где је изазвавала поплаве, преноси агенција.
Како преносе италијански медији дрвеће је попадало, а улице су се у неким подручјима претвориле у бујичне потоке, што је изазвало и потешкоће у саобраћају.
Severe Thunderstorm Hits Rimini, Italy.
This morning, Rimini and nearby coastal cities experienced heavy rain and violent downbursts, with gusts reaching 122 km/h (75 mph), creating hazardous conditions. pic.twitter.com/ysza8cqzzL
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025
Надлежне италијанске службе тренутно истражују да ли је олуја проузроковала озбиљнију штету.