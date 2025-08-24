few clouds
АПОКАЛИПСА У ИТАЛИЈИ Ветар руши дрвеће, олуја не посустаје, саобраћај у застоју ПОГЛЕДАЈТЕ ПОТОП (ВИДЕО)

24.08.2025. 09:30 09:38
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Снажна и изненадна олуја с ветром и градом захватила је рано јутрос обалу италијанског региона Ромања.

Олуја је најпре погодила област Равене и Червије, а затим се са великом снагом обрушила на провинцију Римини где је изазвавала поплаве, преноси агенција.

Како преносе италијански медији дрвеће је попадало, а улице су се у неким подручјима претвориле у бујичне потоке, што је изазвало и потешкоће у саобраћају.

Надлежне италијанске службе тренутно истражују да ли је олуја проузроковала озбиљнију штету.

Вести Свет
