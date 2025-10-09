overcast clouds
БЕЗ КОМОТНЕ ВЕЋИНЕ Европски парламент изгласао поверење Урсули фон дер Лајен

09.10.2025. 13:51 13:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/RTS
Фото: Youtube prinstcrin/RTS

БРИСЕЛ: Европски парламент изгласао је поверење председници Европске комисије Урсуле фон дер Лајен након што су посланици одбацили два предлога за изгласавање неповерења које су покренуле крајње десничарске и левичарске групе, пренео је Ројтерс.

У првом гласању, 378 од укупно 720 посланика изразило је поверење Фон дер Лајен и њеном тиму комесара, док је у другом тај број порастао на 383. 

Резултати су били бољи него у јулу, када је 360 посланика гласало против сличног предлога, иако су нешто слабији у односу на 401 глас подршке које је Фон дер Лајен добила при реизбору у јулу 2024. године, навела је агенција Ројтерс.

 

урсула фон дер лајен
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
