БЕЗ КОМОТНЕ ВЕЋИНЕ Европски парламент изгласао поверење Урсули фон дер Лајен
09.10.2025. 13:51 13:55
БРИСЕЛ: Европски парламент изгласао је поверење председници Европске комисије Урсуле фон дер Лајен након што су посланици одбацили два предлога за изгласавање неповерења које су покренуле крајње десничарске и левичарске групе, пренео је Ројтерс.
У првом гласању, 378 од укупно 720 посланика изразило је поверење Фон дер Лајен и њеном тиму комесара, док је у другом тај број порастао на 383.
Резултати су били бољи него у јулу, када је 360 посланика гласало против сличног предлога, иако су нешто слабији у односу на 401 глас подршке које је Фон дер Лајен добила при реизбору у јулу 2024. године, навела је агенција Ројтерс.