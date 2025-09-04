ДОШАО У ВРТИЋ ПО УНУКА, ПА КУЋИ ОДВЕО ПОГРЕШНО ДЕТЕ! Кад је схватио да је погрешио, ОДЛУЧИО СЕ НА ОВАЈ ПОТЕЗ
СИДНЕЈ: Неименовани мушкарац отишао је по унука у једном вртићу у Сиднеју, а грешком је повео погрешно дете кући, због чега је у тој институцији покренута истрага, а један васпитач је суспендован.
Деда је случајно узео погрешно дете, које је у том тренутку спавало, и повео га кући са собом, а васпитачи су открили грешку тек када је мајка дечака дошла по њега и схватила да га нема, преноси Гардијан.
"Не могу да објасним тај осећај. Не кривимо га. Нисмо љути на њега, кривимо вртић", рекла је мајка грешком одведеног једногодишњака.
Супруга деде који је одвео дечака рекла је за Сиднеј Морнинг Хералд да је та грешка узнемирила њеног мужа и да је брзо вратио једногодишњака када је схватио да има погрешно дете код себе.
"Јако сам срећна што је малишан био добро", рекла је она, додајући да је њен муж стигао по унука у центар када су деца спавала и када је соба била мрачна.
Аустралијска регулаторна агенција за образовање и бригу о деци саопштила је да спроводи "темељну истрагу" о "дубоко забрињавајућем и озбиљном инциденту".
Агенција је додала да је полиција Новој Јужног Велса обавештена, али из полиције наводе да немају никакав запис о полицијској истрази.
Триша Хејсти, запослена у вртићу "Први кораци", упутила је извињење породицама због инцидента, који је описала као "изолован случај".
"Ово се никада раније није догодило у (предграђу) Бангору, нити у било ком другом нашем центру", рекла је Хејсти.