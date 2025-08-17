ДЕМОНСТРАНТИ У ЈЕРУСАЛИМУ БЛОКИРАЛИ САОБРАЋАЈ Захтевају ослобађање талаца и крај рата
ЈЕРУСАЛИМ: Израелска полиција је прогласила протест незаконитим, али још није почела да хапси демонстранте који седе на плочницима
Израелски демонстранти који захтевају договор о ослобађању талаца из Појаса Газе и крај рата блокирали су данас главну градску саобраћајницу у Јерусалиму, пренели су данас локални медији.
Незадовољни грађани који су блокирали саобраћај на Булевару Бегин кренули су јутрос са кампуса Гиват Рам Хебрејског универзитета.
Организатори су до последњег тренутка држали у тајности коначну дестинацију протесног марша, рекавши учесницима демонстрација да "прате бубњаре", без додатних објашњења.
Израелска полиција је прогласила протест незаконитим, али још није почела да хапси демонстранте који седе на плочницима, преноси Тајмс оф Израел.
Неколико десетина учесника демонстрација окупило се у близини куће министра за стратешка питања и главног саветника премијера Нетанијахуа Рона Дермера у Јерусалиму, захтевајући договор о таоцима и крај рата.
Демонстранти се такође окупљају испред домова министара образовања Јоава Киша и економије Нира Барката, као и заменице министра спољних послова Шарен Хаскел.
Незадовољни грађани носе плакате са именима и фотографијама талаца и скандирају против министра Дермера који од фебруара предводи израелски преговарачки тим за договор о ослобађању талаца и прекиду ватре.
Многе породице талаца оптужују главног саветника премијера Нетанијахуа за неуспех јер под његовим вођством још увек ниједан талац није ослобођен кроз преговоре.
"Дермер је џелат педесеторице, а помагач једног", стоји на једном транспаренту.
Демонстрације у Јерусалиму се одржавају у оквиру целодневног националног штрајка који су организовале породице талаца и жртава напада Хамаса 7. октобра 2023. године.
Како наводи Tajms of Izrael демонстранти су већ почели да блокирају главне саобраћајнице широм земље, а велики скупови су заказани и за касније вечерње сате.
