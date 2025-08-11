clear sky
У ИЗРАЕЛСКOМ НАПАДУ УБИЈЕНО ПЕТ НОВИНАРА УН оптужују Израел за кршење међународног права

11.08.2025. 13:36 13:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Press
Фото: Ilustracija

ЊУЈОРK: Kанцеларија Уједињених нација за људска права осудила је данас убиство палестинских новинара у израелском ваздушном нападу на Појас Газе, уз оцену да је реч о "смртоносном кршењу" међународног хуманитарног права.

"Израел мора да поштује и штити све цивиле, укључујући и новинаре. Најмање 242 палестинска новинара убијена су у Појасу Газе од 7. октобра 2023. године", наводи се у саопштењу Kанцеларије.

Они су позвали на хитно и безбедно омогућавање свим новинарима да приступе палестинској енклави.

Ал Џазира је раније данас објавила да је пет чланова њене новинарске екипе, укључујући истакнутог извештача Анаса ал-Шарифа (28), убијено синоћ у израелском ваздушном нападу у близини болнице Ал-Шида у граду Гази.

Ал Џазира је осудила убиство чланова своје новинарске екипе, оцењујући да је то "очајнички покушај да се ућуткају гласови који разоткривају претећу окупацију и преузимање Газе".

Ал-Шариф и још један дописник, Мохамед Kреикех, заједно са сниматељима Ибрахимом Захером, Мохамедом Нуфалом и Моаменом Аливом, налазили су се у шатору за новинаре код главне болничке капије у тренутку када је напад изведен, наводи Ал Џазира.

Kомитет за заштиту новинара (ЦПЈ) саопштио је да је пренеражен нападом и да Израел није пружио доказе који би поткрепили тврдње против Ал-Шарифа.

Прошлог месеца су Ал Џазира, УН и ЦПЈ, издали одвојена саоштења у којима су упозоравали да је Ал-Шарифов живот у опасности и позивали на његову заштиту.

Вести Свет
