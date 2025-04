ДЕВЕТ МЕСЕЦИ У ОРБИТИ Астронаути откривају све о неочекиваном изазову, драматичним тренуцима у свемиру и тешком повратку на Земљу

Не желимо да кривимо никога, већ да гледамо напред и учимо из грешака – поручили су астронаути Суни Вилијамс и Буч Вилмор у првом интервјуу након повратка на Земљу, после чак девет месеци неочекиваног боравка у орбити због квара на свемирској летелици.

Двоје астронаута вратили су се 19. марта, а у понедељак су дали ексклузивни интервју за „Фокс њуз“. Том приликом су одржали и конференцију за медије у Свемирском центру Џонсон у Хјустону.

Говорили су о искуствима са Међународне свемирске станице (ISS), о осећајима када су сазнали да ће морати да остану дуже од планираног, али и о одговорности НАСА-е, „Боинга“ и њих самих за продужени боравак у свемиру.