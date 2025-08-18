clear sky
24°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИКЕНД ИЗВЕШТАЈ НОВОСАДСКИХ САОБРАЋАЈАЦА За насилничку вожњу терети се возач који је, на релацији Нови Сад- Бачки Петровац, возио брзином од 182 км на час, односно 100 километара већом од дозвољене

18.08.2025. 14:56 15:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: saobraćajna policija, zrenjanin, Dnevnik, Ž. Balaban

НОВИ САД: Из саобраћаја је искључено 79 возача и седам возила, а задржано је пет возача, четири због вожње под дејством алкохола, а један због насилничке вожње

У периоду од 15. до 17. августа, на подручју Јужнобачког округа, догодиле су се 24 саобраћајне незгоде у којима су четири лица задобила тешке, а 13 лаке телесне повреде.

У истом периоду, у Граду Новом Саду, догодило се 15 саобраћајних незгода у којима је једна особа теже, а три су лакше повређене. Полицијска управа у Новом Саду је, током викенда, на подручју

Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 668 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На овом подручју, из саобраћаја је искључено 79 возача и седам возила, а задржано је пет возача, четири због вожње под дејством алкохола, а један због насилничке вожње.

За насилничку вожњу терети се возач који је, на релацији Нови Сад- Бачки Петровац, возио брзином од 182 км на час, односно 100 километара већом од дозвољене.

Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.

саобраћајци Нови Сад прекршаји возача
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НА ПОЗИВ ПОЛИЦИЈЕ МАЂАРСКЕ Српски саобраћајци обезбеђивали једну од најпознатијих трка

НА ПОЗИВ ПОЛИЦИЈЕ МАЂАРСКЕ Српски саобраћајци обезбеђивали једну од најпознатијих трка

09.08.2025. 19:28 19:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај