ВИКЕНД ИЗВЕШТАЈ НОВОСАДСКИХ САОБРАЋАЈАЦА За насилничку вожњу терети се возач који је, на релацији Нови Сад- Бачки Петровац, возио брзином од 182 км на час, односно 100 километара већом од дозвољене

У периоду од 15. до 17. августа, на подручју Јужнобачког округа, догодиле су се 24 саобраћајне незгоде у којима су четири лица задобила тешке, а 13 лаке телесне повреде.
У истом периоду, у Граду Новом Саду, догодило се 15 саобраћајних незгода у којима је једна особа теже, а три су лакше повређене. Полицијска управа у Новом Саду је, током викенда, на подручју
Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 668 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На овом подручју, из саобраћаја је искључено 79 возача и седам возила, а задржано је пет возача, четири због вожње под дејством алкохола, а један због насилничке вожње.
За насилничку вожњу терети се возач који је, на релацији Нови Сад- Бачки Петровац, возио брзином од 182 км на час, односно 100 километара већом од дозвољене.
Задржани возачи ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији.