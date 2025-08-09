clear sky
НА ПОЗИВ ПОЛИЦИЈЕ МАЂАРСКЕ Српски саобраћајци обезбеђивали једну од најпознатијих трка

09.08.2025. 19:28 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: saobraćajna policija, zrenjanin, Dnevnik, Ž. Balaban

На позив Полиције Мађарске, припадници Управе саобраћајне полиције Бојан Томић и Игор Малбаша учествовали су у обезбеђењу трке на “Хунгарорингу”, објавило је Министарство унутрашњих послова Србије.

МУП Србије је на свом званичном Фејсбук профилу навео да су Томић и Малбаша били раме уз раме са колегама из седам европских земаља.

Том приликом су, како се додаје у саопштењу, показали знање, спремност и професионализам.

„Безбедност – наш најбржи круг“, закључио је МУП Србије у објави.

Мађарска трке саобраћајна полиција
