УХАПШЕН МЛАДИЋ У ФУТОШКОМ ПАРКУ ЗБОГ 13 КРИВИЧНИХ ДЕЛА Осамнаестогодишњак крао ташне женама
НОВИ САД: Припадници Министарства унутрашњих послова (МУП) у Новом Саду, ефикасним оперативним радом, расветлили су 13 кривичних дела, од тога 10 тешких крађа, једно разбојништво и два дела фалсификовање и злоупотреба платних картица, почињених на подручју града, а за које је осумњичен С. Р. (18) из овог града.
Kако је саопштено из МУП-а, сумња се да је он у претходном периоду у улазима стамбених зграда и на улици старијим Новосађанкама отимао накит и ташне.
У једном случају, како се сумња, он је попрскао спрејом жену по лицу пре него што јој је одузео ташну.
Такође, С. Р. се терети да је, у два случаја, подизао новац са банковних картица које је претходно украо.
Осумњичени, за којим је била расписана потрага, покушао је да побегне полицији која га је сустигла и ухапсила у Футошком парку.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Новом Саду, против њега ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку, наведено је у саопштењу.