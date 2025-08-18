У СЕПТЕМБРУ РЕФЕРЕНДУМ О СТАТУСУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Додик: Вратите нас у Дејтонски мировни споразум
БАЊАЛУКА: Позивам све мислеће људе да очувамо Устав јер је то начин да очувамо Републику Српску, рекао је председник Републике Српске Милорад Додик и најавио да ће се у Републици Српској одржати референдум крајем септембра са питањем да ли је народ спреман да му странац намеће прописе и руши уставни поредак.
"Има још времена да разговарамо. Не тражимо сукобе", изјавио је Додик и најавио усвајање декларације у Народној скупштини РС, преноси Глас Српске.
Он је навео да ће након септембра све бити преточено у законе што ће значити враћање на уставне позиције које припадају Републици Српској.
"Након тога, а не даље од 90 дана, одржаћемо референдум о свом статусу. Не претимо никоме, што сви треба да знају", истакао је Додик.
Учинићу све, навео је он, да српски народ изађе из БиХ ако наставе са досадашњом политиком.
"Неће то бити лако", казао је Додик и подсетио на ратну прошлост судије Сене Узуновић која га је осудила на годину затвора и шест година забране политичког деловања.
Навео је да она није судила њему већ Републици Српској.
"Не желимо да живимо у БиХ где се мења уставни поредак земље. Немам право да се повучем. Не браните Милорада Додика већ себе и 34.000 датих живота за Републику", нагласио је Додик и додао да превремених избора за председника неће бити.
Он је рекао да правосудни процес против њега није вођен на основу закона које је донело домаће представничко тело, него на бази одлуке странца.
"Није то урадило ниједно правосудно тело Републике Српске, што говори о томе да је ово политичка ујдурма коју је измислио Немац Кристијан Шмит, а муслимани прихватили по томе да суде, јер им то одговара", рекао је Додик новинарима у Бањалуци, преноси РТРС.
Он је истакао да Република Српска не жели да остане под декретима и диктатом, сада још увек лажног високог представника који ће бити замењен, али и да се не жели остати ни под диктатом и правосуђа који креирају муслимани.
"Ако хоћете да то вратите, поништите и почистите све што је Шмит урадио, па нас зовите", поручио је Додик.
Додик је навео да није председник пониженог, већ достојанственог народа.
"Тражимо поштовање и слободу, која ће ићи преко референдума. То је наша порука - вратите нас на Дејтонски мировни споразум. Своје мишљење даћемо на референдуму који ће бити одржан крајем септембра", поручио је Додик на конференцији за медије у Палати Републике.