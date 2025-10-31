БОРИЛА СЕ 12 ДАНА
ДЕВОЈЧИЦА (3) ИЗГУБИЛА БИТКУ Преминула након пада у базен на Родосу
Девојчица (3), која је 14. октобра извучена без свести из базена једног хотела на Родосу, подлегла је повредама у болници.
Девојчица је преминула у недељу 26. октобра, након 12 дана борбе за живот. Девојчица је првобитно била хоспитализована на Родосу, потом је авионом пребачена у болницу на Криту, а одатле у Велику Британију, где је и преминула.
Према наводима медија, лекари на Криту су породици девојчице рекли да она неће преживети и да је задобила озбиљна оштећења, након чега је породица одлучила да је пребаци у Британију, надајући се да ће тамо пронаћи спас.
Грчка полиција је у међувремену ухапсила девојчициног ујака (44), који је водио бригу о маленој, као и директора туристичке агенције, 54-годишњег држављанина Грчке, који је био одговоран за госте хотела где се трагедија догодила.
Пријава је подигнута и против власника и директора хотела, а они се терете за наношење тешке телесне повреде из нехата.
Према оптужници, девојчица је упала у базен 14. октобра 2025. године око поднева. Сигурносне камере забележиле су како се девојчица око 12.10 часова мота око базена без пратње одрасле особе. Дете је потом пришло степеницама и само ушло у воду.
Девојчицу је неких десет минута касније угледала жена која је села на оближњу лежаљку. Она је дете одмах извукла из воде и почела реанимацију. У помоћ је прискочио један лекар који је био у хотелу, а потом су стигли и лекари хитне помоћи.