(ВИДЕО) ДРАМА КОД КРИМА! Тону танкери, људи су на њима, цури нафта, олуја дивља!

Организована је акција спасавања, а два хеликоптера упућена су на лице места.

Евакуација је у току.

Федерална државна установа "Поморска служба спасавања" и Министарство за ванредне ситуације Русије предузимају мере за отклањање нафте, а њима руководи оперативни штаб формиран у Ростову на Дону.

Осам чланова посаде брода Волгоњефт-212 извучено је из воде, спасавање пет особа се наставља.

Како је појашњавало Министарство за ванредне ситуације, пловила су наишла на јаке кишне ветрове и огромне таласе.

Two Russian tankers carrying fuel oil — Volgoneft-212 and Volgoneft-239 — are sinking in the Kerch Strait. pic.twitter.com/XjeUlj1i8N

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2024