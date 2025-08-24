РЕЗОН: Програм за крај блокада
Покажите им да слобода и љубав према заједници не може да се трампи за лажна обећања. Нека ваш мир остане
огледало у ком ће се распрснути све њихове злокобне мисли о сукобу као решењу.
Пише: Милорад Бојовић
Након избора 2022. написао сам да је за Вучића гласала пристојна и честита Србија, која је до 2012. била гурнута на маргину одлучивања, и којој је политика СНС-а омогућила да изађе из анонимности. Да напусти чекаоницу за недостојне, чистилиште за неприхватљиве, и да искорачи на позорницу равноправних.Та Србија сада мирним шетњама потврђује своју пристојност и честитост. Потврђује неопходност да мирно настави са својим животом, достојанствено бранећи своје право на заједнички прогрес и успех.
Сваки човек у крви има жељу да брани своја уверења. Или заблуде. Али, човек има избор. Може да се понаша конструктивно, или да уништи своје друштво. Људи који подржавају СНС шаљу поруку да је Србија заједничка земља, и да сви имају једнака права на њу. Да је разлика у приступу. И крајњем циљу. Да је циљ који се темељи на искључивости било које врсте злокобан. Да иеал српске политике не треба да буде друштво подељених, већ друштво једнаких. У новцу што је могуће приближније, али у правима свакако и апсолутно.
Чланови СНС-а и грађани који их подржавају схватају да не треба да се боре за признање у свету организатора протеста, блокада и насилних демонстрација. Да је у питању свет који презире њихове вредности. Цркву. Бога. Традицију. Патриотизам. Обилића. Марићевића јаругу. Чегар. Мишар. Ћеле-кулу. Голготу. Кајмакчалан. Зеленгору. Културу сећања. Не деле заједничку визију прогеса. Путеве, пруге, фабрике, плате. Не значе им исто Косово и Метохија. Република Српска. Они имају своје упориште у свету који се храни идејама Прудона, Енгелса, Лењина, Троцког, Шарпа, Акермана, Палмера. И узносе се суморним амбицијама да својој земљи одузму слободу под кринком борбе за ослобођење.
Не дозволите да они намећу теме и динамику живота! Игноришите их. Пустите их нека верују у своје недемократске амбиције и заблуде о улици као светилишту демократије. Они желе да преко вас обезбеде доказ да не постоји разлика међу вама. Да вас повезује исти шовинизам. Покреће их порив да буду вест дана. Дискурс и контескт нису битни. Важно им је да се о њима прича у свакој кући у Србији. Тако доживљавају сатисфакцију и идентификацију. Желе да створе концепт у ком је њихов сукоб са вама, и поништавање вашег права на политичко бивствовање, идеја вредна пажње. Ускратите им то. Афирмишите добро. Радите позитивне ствари и ширите позитивне вести. Ви сте актери и сведоци политике која је свима у Србији поправила квалитет живота. И говорите само о успесима.
Кад остану сами са собом изгубиће полет. Изгредник се храни пажњом и реакцијом заједнице. Њега покреће туђа зебња. Он жели да изазове забринутост. Да са мислима на њега људи лежу и устају. Кад то изостане, губи смисао свог постојања. И тихо и покуњено се склања са сцене на коју је ступио бучно и славодобитно.
Oдбаците све што вас дели. Игноришите све што инспирише мржњу. Све што подстиче разлике. Коме служи огорчено непријатељство? Добит има само тајни режисер који грађане дели на блокадере и ћације! Он на нашем сукобу ствара своју корист. Иза нашег хаоса стоји иста рука, као и у свим земљама света. Та рука девет месеци шири безнадежност да је суживот и просперитет могућ само ако се политички образац промени на улици. Тај образац не тражи најизузетније, већ најгласније. И најкооперативније у негацији заједништва и распиривању подела и нетрпељивости. Тај образац тражи да се моћ одузме од народа, и да организаторима блокада. И једни и други бићемо беспомоћни ако прихватимо туђу игру као неминовност.
Српско-српско разумевање је могуће, ако схватимо да немамо ближих пријатеља, него што можемо бити једни другима. Шта је најмањи заједнички именилац свих грађана? Жеља да имају сигуран посао и веће плате! Да живе квалитетније! Да имају боље школство, још боље здравство, још квалитетније путеве, пруге, бољи градски саобраћај. Да имају једнака права.
Подстакните их да се загледају у заједничку прошлост, да би видели заједничку будућност. Код Бановић Страхиње, Његоша, Мишића, Степе, Петра Бојовића, Ракића, Дучића, Попе, Црњанског, Настасијевћа, Ћопића, Раичковића, Тишме, Константиновића, тамо могу наћи обрасце и темеље општег оздрављења и новог успона.
Слика стварности почива у људском срцу. Кад их подстакнтете да ту слику прихвате као једину истину, она ће постати логична и прихватљива могућност. Кад се то деси, политичари, медији, аналитичари и професори и остали злодуси који им уместо медовине о братству, јединству, унапређењу институција и слобода, у уши и срца уливају отров о мање вредном делу народа, постаће пророци без следбеника. Њихови деструктивни напори остаће узалудни и немоћни.
Реч може да зада рану, али и да је исцели. Физичке ране нам нису неопходне. Својом перманентном уљудношћу и пристојношћу, омогућите својим политичким неистомиш- љеницима да се без мржње суоче са својим бесом. Са свим аспектима и варијацијама своје деструктивности. Свако добронамеран треба да поздрави вашу мирну и борбу за уобичајена демократска и људска права, која желе да суспендују недобронамерним принудама. Покажите им да слобода и љубав према заједници не може да се трампи за лажна обећања. Нека ваш мир остане огледало у ком ће се распрснути све њихове злокобне мисли о сукобу као решењу.
Аутор је стручњак за односе с јавношћу