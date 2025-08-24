ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ДАНАС ПРЕДСТАВЉА НОВЕ МЕРЕ За бољи стандард грађана, примена креће 1. септембра
Председник Србије Александар Вучић представиће данас нови пакет економских мера за значајно побољшање животног стандарда свих грађана Србије.
Вучић ће представити мере у 11 часова, у Палати Србија.
Председник Србије је раније изјавио да ће бити представљене најбоље мере за обичан народ, за све наше грађане, чија ће примене кренути већ од 1. септембра. Вучић је рекао да ће бити снижене каматне стопе на готовинске, потрошачке кредите и да ће моћи неупоредиво лакше да се добију.
Он је истакао да ће грађани моћи да добију кредите по најнижим могућим каматним стопама јер ће камете бити спуштене за 30 до 40 одсто.
-Мислим да ће наша банка, Поштанска штедионица, да има најнижу каматну стопу, али ће и све друге морати да имају много нижу. И то кад замислите, узмете динарски кредит, па колико је то сад скоро 11 одсто, па замислите да спустите за 30 или 40 одсто камате. То је невероватан успех, невероватне ствари - рекао је Вучић.
Навео је да мере подразумевају додатну подршку у различитим сегментима, а пре свега за најсиромашније грађане и за пензионере.
-Видећете, ту нема више превара. Е, он ми је подигао цену, па је онда као спустио и тако даље. Ми сад имамо цене које се узимају од добављача и ограничење марже. Можеш ти да подижеш цену и на 500, али узми мајсторе па плати 300 и 400 добављачу. А хоће да плати 30 и 40. Он не може да се игра са тим више. Тако да ћемо много тога доброг да урадимо за народ, много тога доброг за људе и баш се радујем томе - рекао је Вучић.