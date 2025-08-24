МОСКВА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ НАПАДНУТИ Хитно обустављени летови са аеродрома ЕКСПЛОЗИЈЕ одјекивале у Старом Осколу
Руска противваздушна одбрана пресрела је дрон који је 23. августа летео ка Москви, изјавио је градоначелник Сергеј Собјанин.
Он је рекао да се делови обореног дрона испитују на земљи. Није било жртава.
Привремено затварање аеродрома
Као одговор на забринутост за безбедност ваздушног простора, руска федерална авио-агенција Росавијација привремено је обуставила рад више аеродрома у великим градовима Волшке и Централне области европског дела Русије, укључујући Ижевск, Нижњи Новгород, Самару, Пензу, Тамбов и Уљановск.
Украјински званичници често истичу да су овакви напади дроновима усмерени на слабљење руских ударних способности.
У Санкт Петербургу, другом по величини граду Русије, такође су пријављена значајна кашњења летова. Неколико руских авио-компанија, укључујући Русију и Победу, најавило је промене у распоредима летова због ограничења у ваздушном простору, пише Кијев индепендент.
Оштећења на стамбеном комплексу
Истог дана, два прозора су оштећена приликом обарања дрона изнад стамбеног комплекса "Огни Залива" у Красноселском округу Санкт Петербурга, саопштио је заменик гувернера Јевгениј Разумишкин путем Телеграм канала.
Гувернер Александар Беглов раније је потврдио да је дрон оборен у Красноселском округу и да није било повређених. Још један дрон наводно је оборен у Пушкинском округу града.
Масовно обарање дронова
Руско Министарство одбране саопштило је да је током три сата оборено и уништено 32 дрона изнад више централних региона.
Касније је Министарство навело да је укупно 57 украјинских дронова пресретнуто изнад више централних области и над Црним морем.
У граду Стари Оскол у Белгородској области примећени су дронови и чуле су се експлозије, објавио је прокремљовски Телеграм канал Масх.
Позиви на преговоре
Ови извештаји стижу у тренутку када и амерички председник Доналд Трамп и украјински председник Володимир Зеленски заговарају крај рата, који сада траје већ 11 година, ако као почетак сукоба Украјине и Русије узмемо 2014. годину и свргавање Јануковича, анексију Крима и почетак сукоба у Донбасу.
Претходни покушаји мировних преговора више пута су пропали због ултиматума и ригидних захтева Кремља.
Зеленски и даље инсистира на директном сусрету с руским председником Владимиром Путином без предуслова, тврдећи да би тај корак могао да отвори стварну могућност да се оконча рат пуног обима.