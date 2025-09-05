ДРОГА У ДЕЧЈЕМ ПАРКИЋУ?! Једногодишњи малишан пронашао и прогутао снажан наркотик НА ПУТУ КУЋИ УСЛЕДИО ЈЕ ПРАВИ ХОРОР
Дечак стар годину дана завршио је у болници након што је у паркићу пронашао и прогутао дрогу!
Мајка је желела да проведе безбрижно поподне са сином, али посета игралишту у Немачкој завршила се на одељењу интензивне неге за једногодишњака.
Инцидент се догодио прошлог понедељка на игралишту у Волфенбателу (Доња Саксонија), како су власти саопштиле у петак. Жена је тог поподнева била на игралишту са двоје мале деце, када је једноипогодишњи дечак несвесно дошао у контакт са дрогом током поподнева.
Дете повраћало на путу до болнице
Када је отац стигао на игралиште око два сата касније, дете се већ понашало чудно. Осим тога, након одласка с игралишта, показивало је "јасне знаке апатије, губитка апетита и јаку фиксацију на играчку", саопштила је полиција.
На путу кући, дечак је повраћао у ауту и испљунуо материју сличну пластици. Родитељи су одмах реаговали и одвели дете у болницу у Брауншвајгу, где је примљено на одељење интензивне неге. Лекари су посумњали на акутно тровање!
Тест урина открио тешке дроге
Тест урина на крају је дао позитиван резултат на разне тешке дроге. Према полицији, међу њима су били кокаин, амфетамини, МДМА и екстази. Додатни тест крви, како би се потврдило и квантификовало присуство супстанци, још је у току.
Четири дана након инцидента, дечак се и даље налази на педијатријском одељењу интензивне неге. Његов живот није у опасности, потврдила је портпаролка полиције Лина Хајдрих.
Игралиште је након инцидента затворено и претражено помоћу паса обучених за откривање дроге. али пакетићи нису пронађени.
Подручје раније никада није било повезивано са кривичним делима везаним за дрогу, рекла је полиција за Билд. Власти су сада поново отвориле игралиште.
(Telegraf.rs)