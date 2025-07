(ВИДЕО) ДВЕ ЈАКЕ ДЕТОНАЦИЈЕ УЗБУНИЛЕ РИМ Екплозија на бензинској пумпи, делови опреме летели и 300 метара унаоколо

Инцидент се догодио око пола девет ујутру у петак, на пумпи за дистрибуцију бензина, дизела и течног нафтног гаса (ЛПГ) у улици Виа деи Ђордиани.

Детонација се могла чути широм главног града Италије. Делови опреме су распршени и до 300 метара од места догађаја, што додатно илуструје разорну снагу експлозије.

Према сведочењима објављеним на друштвеним мрежама, након прве експлозије избио је пожар.

Уследиле су још две готово узастопне експлозије, при чему је друга била снажнија. На небу се појавила огромна наранџаста ватрена лопта, што је изазвало панику међу становницима.

BREAKING: Massive explosion at gas depot in Rome, Italy. Multiple injuries. pic.twitter.com/tlAcJSURLN

Многи су бежали, док су снимци приказивали огроман облак тамносивог дима који се надвио над зградама у Риму.

Наводно је повређено осам полицајаца и један ватрогасац. На терену су присутне хитна помоћ, две лекарске екипе и три возила хитне помоћи.

Ватрогасци се боре да локализују пожар, преноси Кориере дела сера. Активиран је план за ванредне ситуације, а све хитне службе су стављене у стање приправности.

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people - ANSA pic.twitter.com/h5L6nD1AaC

