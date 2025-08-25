(ВИДЕО) ПРВИ СЛУЧАЈ ЦРВА МЕСОЖДЕРА ЗАБЕЛЕЖЕН У АМЕРИЦИ Епидемија почела у Мексику, могу бити смртоносни, а систем лечења је мукотрпан! Власти хоће да пусте 500 милиона мува недељно како би их се решили
Први случај ларве Cochliomyia hominivorax у телу човека у САД
Америчко Министарство здравља објавило да је пацијент стигао из Ел Салвадора, а извори месне индустрије из ЦДЦ тврде да је дошао из Гватемале.
Случај паразита месождера познатог на енглеском језику као шрафасти црв (screwworm) први пут је у САД откривен у људском телу.
У питању су ларве муве Cochliomyia hominivorax која полаже јаја не у угинуле животиње, већ у ране на кожи и природне отворе топлокрвних створења и изједа их живе.
Скај њуз наводи да је ова паразитска епидемија почела прошле године у Централној Америци и на југу Мексика, а исход може да буде фаталан уколико се не открије и лечи.
Ројтерс преноси саопштење америчког Министарства здравља да се ради о паразиту и као шрафасти црв Новог света који је унет из земље у којој је избила епидемија.
- Пацијент се вратио са путовања у Ел Салвадор - написао је у мејлу послатом британској агенцији Ендрју Никсон, портпарол министарства.
Претходно је Ројтерс објавио, позивајући се на изворе из америчке месне индустрије, да су федерални Центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) потврдили случај шрафастог црва Новог света у особи у Мериленду која је у САД стигла из Гватемале.
Никсон није објаснио одакле разлика ова у извештајима.
- Ризик по јавно здравље у САД због овог уношења (паразита) је веома низак - навео је он.
Ројтерс наводи да ће разлике у подацима између Министарства здравља и месне индустрије вероватно још више узнемирити узгајиваче и трговце стоком који су већ били у стању узбуне због потенцијалног ширења овог паразита на САД након што је кренуо северно од Централне Америке ка Мексику.
Бет Томпсон, државна ветеринарка Јужне Дакоте, рекла је за Ројтерс да је обавештена о случају у последњих недељу дана.
Званичник власти Мериленда такође је потврдио случај.
Британска агенција наводи да је заражена особа здравствено збринута и спроведене су превентивне мере.
Из ЦДЦ и Министарство здравља Мериленда нису одмах одговорили на захтеве за коментар.
Шта је шрафасти црв?
Женка муве Cochliomyia hominivorax полаже јаја у ране топлокрвних животиња и када се излегу, стотине ларви оштрим устима пробијају живо месо.
Може да има разарајуће последице за стоку и дивље животиње, а познато је и да може да зарази и људе.
Лечење је мукотрпно и подразумева уклањање стотина ларви и темељну дезинфекцију рана.
Пацијенти углавном преживе ако лечење почне на време.
САД обично увозе више од милион грла говеда из Мексика сваке године, а појава овог паразита би могла да кошта Тексас, највец́ег произвођача говећег меса међу америчким државама, чак 1,8 милијарди долара због угинуле стоке, трошкова рада и трошкова лечења.
Министарство пољопривреде САД поставило је замке и послало полицајце на којима да патролирају дуж границе, али се и суочило са критикама неких сточара и тржишних аналитичара.
Шта је постројење за стерилне муве?
Случај заразе у Америци се појавио само недељу дана након што је министарка пољопривреде Брук Ролинс отпутовала у Тексас да објави планове за изградњу постројења за стерилне муве тамо у покушају да се бори против штеточине.
Она је више пута обећала да ће спречити уношење црва у земљу.
Постројење за стерилне муве производи велики број мужјака мува Cochliomyia hominivorax и стерилише их, а ови мужјаци се затим пуштају како би се парили са женкама инсеката, што временом смањује популацију.
Ова метода је искоренила ове црве у САД 60-их година прошлог века.
Мексико је такође предузео напоре да ограничи ширење штеточине, која може да убије стоку у року од неколико недеља ако се животиње не лече, почевши изградњу постројења за производњу стерилних мува вредног 51 милион долара.
Министарство пољопривреде САД је раније саопштило да би било потребно пуштати 500 милиона мува недељно како би се популација Cochliomyia hominivorax вратила натраг у природно станиште, у прашуме између Панаме и Колумбије.