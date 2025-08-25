clear sky
ОПОЗИВ ЧЕТВОРОТОЧКАША ЗБОГ ГРАШКЕ У ПРОИЗВОДЊИ

ХИТНО ПОВЛАЧЕЊЕ СА СРПСКОГ ТРЖИШТА! Возачи и путници угрожени због фабричког дефекта

25.08.2025. 10:02 10:09
Фото: Дневник

На обухваћеним возилима постоји могућност од деформисања или пуцања предњих горњих А-рамена што може негативно утицати на стабилност током вожње и повреда корисника.

Са тржишта Србије хитно је повучен производ под називом Теренско возило Лонцин модел XWолф 1000. На сајту НЕПРО је наведено да постоји ризик од повреда током вожње

На обухваћеним возилима постоји могућност од деформисања или пуцања предњих горњих А-рамена што може негативно утицати на стабилност током вожње и повреда корисника.

Повлачење производа од потрошача број 514-771/15143/25. Власници возила биће обавештени писаним путем да се јаве у најближи сервис како би се, о трошку произвођача, заменили спорни делови.

Вести Друштво
