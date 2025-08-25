У БРИТАНИЈИ СЕ КРАЂА ИСПЛАТИ Више од 80 одсто крађа у продавницама пролази без оптужнице
ЛОНДОН: Више од 80 одсто случајева крађе у продавницама у Енглеској и Велсу завршава без оптужнице, показала је нова анализа Библиотеке британског парламента.
Полиција је у години закључно са мартом 2025. затворила 289.464 случаја крађе у продавницама без идентификованог осумњиченог, што чини 55 одсто свих случајева, пише Скај њуз.
Само 18 одсто инцидената резултирало је подизањем оптужнице.
Укупно је забележено 530.643 крађа, што је за око 86.000 више него претходне године и највише од почетка вођења евиденције, 2002. и 2003. године.
Метрополитанска полиција имала је најлошији учинак - 76,9 одсто од готово 94.000 случајева затворено је без осумњиченог, а 5,9 одсто довело је до оптужнице.
У просеку, 793 крађе у продавницама дневно остају нерешене.
Либералне демократе оцениле су податке као "апсолутни скандал", позивајући на укидање полицијских и криминалистичких комесара и улагање у полицијски рад на терену.
Kонзервативци и даље оптужују владајуће лабуристе да допуштају "епидемију нерешеног криминала", док опозиција тражи "приступ нулте толеранције" и већу употребу технологије попут препознавања лица.
Према анализи, у целини је 2,07 милиона кривичних дела свих врста у Британији током 2024. и 2025. године остало нерешено, а само 7,3 одсто случајева завршило је оптужницом или позивом на суд, пренео је Скај њуз.