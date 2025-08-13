ЕВАКУИСАНА ЧУВЕНА ФАБРИКА ПИВА Драма у Француској! Цурио изузетно ЗАПАЉИВ и ТОКСИЧАН ГАС
ПАРИЗ: Највећа фабрика компаније Хајнекен у Француској у близини града Лил евакуисана је данас због цурења амонијака, саопштили су званичници префектуре и ватрогасне службе, преносе француски медији.
Тачан узрок цурења није лоциран, али како су навеле локалне власти, ниво амонијака у ваздуху, који је измерен унутар и ван фабрике, не представља опасност по локално становништво, пренео је Фигаро.
Како је навео портпарол ватрогасне и спасилачке службе (СДИС), цурење амонијака пријављено је у делу фабрике где се тренутно изводе грађевински радови, иако прецизна локација извора цурења није утврђена.
На лицу места ангажовано је 25 ватрогасних возила, а из предострожности евакуисано је преко 300 запослених.
Фабрика код Лила је највећи погон компаније Хајнекен у Француској, како по површини, тако и по обиму производње.
Погон, који је у власништву компаније од 1986., произвео је у 2024. 260 милиона литара пива, наводи се на сајту компаније.
Амонијак, који се у фабрици користи за расхлађивање, је запаљиви гас који је токсичан када се удахне у већим количинама, наводи Фигаро.
Овај гас такође може да изазове опекотине на кожи и оштећење очију.