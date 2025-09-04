scattered clouds
Нови Сад
ЕВРОПА ШОКИРАНА Америка више неће наоружавати и обучавати трупе у земљама на граници са Русијом ШТА ЈЕ САД ТРАМП СМИСЛИО?

04.09.2025. 20:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Сједнињене Америчке државе умањиће за више стотина милиона долара програме безбедносне подршке европским земљама које се граниче са Русијом, пренео је данас Фајненшетл тајмс позивајући се на неименоване изворе.

Према писању британског листа, званичници Пентагона прошле недеље обавестили су европске дипломате да САД више неће финансирати програме обуке и наоружавање трупа у земљама источне Европе.

Додаје се да су земље Европске уније шокиране таквом одлуком и да покушавају да разјасне детаље умањења америчке помоћи.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
