ЕВРОПА ШОКИРАНА Америка више неће наоружавати и обучавати трупе у земљама на граници са Русијом ШТА ЈЕ САД ТРАМП СМИСЛИО?
04.09.2025. 20:13 20:17
Сједнињене Америчке државе умањиће за више стотина милиона долара програме безбедносне подршке европским земљама које се граниче са Русијом, пренео је данас Фајненшетл тајмс позивајући се на неименоване изворе.
Према писању британског листа, званичници Пентагона прошле недеље обавестили су европске дипломате да САД више неће финансирати програме обуке и наоружавање трупа у земљама источне Европе.
Додаје се да су земље Европске уније шокиране таквом одлуком и да покушавају да разјасне детаље умањења америчке помоћи.