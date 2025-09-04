(ФОТО) ДРАМА НА НЕБУ, ВАТРА БУКТАЛА ИЗ АВИОНА! Туриста направио шокантан снимак, у тренутку када је настао хаос
Запањени туриста је забележио драматичан тренутак када се мотор авиона запалио само неколико секунди након полетања.
Туриста Никлас Леонхард (20) из Лајпцига у Немачкој забележио је шокантни тренутак када је путнички авион доживео квар на небу, одмах након полетања са писте на Крфу. Снимци су приказали ватру из авиона док је полетао, а онда су се чули гласни удари.
Ватра је бљеснула из десног мотора док су запрепашћени људи посматрали са земље.
- Изнајмили смо аутомобил са места близу краја писте, тако да смо могли да видимо како авион полеће. Почео сам да снимам јер сам током полетања могао да видим да мотор избацује пламен. Људи су били прилично збуњени и полиција је почела да чисти подручје иза писте - открио је овај туриста.
Пилот је био приморан да изврши принудно слетање на аеродром Актион у Превези, удаљен око 45 минута вожње. Авион је летео за Брно у Чешкој и управо се подигао у ваздух када је почео да производи гласне звуке.
