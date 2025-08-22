(ФОТО) НА ГРЧКОЈ ПЛАЖИ ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ ПОЛИТИЧАР Није му било спаса, лекари дали све од себе!

Весиропулос се осећао лоше и срушио се, након чега су његови рођаци одмах позвали хитну помоћ, која га је превезла у здравствени центар Агиос Николаос, али лекари нису успели да га одрже у животу, јавља Катимерини.

Апостолос Весиропулос је био посланик у парламенту за Иматију, а од 4. априла ове године је био и генерални секретар парламентарне групе Нова демократија.

Рођен у Верији, пореклом из Александрије у области Иматија, био је ожењен професорком Катерином Кацаву и отац двоје деце. Имао је две мастер дипломе – из стратешког менаџерског рачуноводства и финансијског менаџмента, као и из јавног права и политичких наука. Био је и докторанд на Правном факултету Демокритовог универзитета у Тракији.

Од јула 2019. до јуна 2023. године, обављао је функцију заменика министра финансија, задуженог за пореску политику и питања јавне имовине у влади Киријакоса Мицотакиса.