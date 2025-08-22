overcast clouds
19°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) НА ГРЧКОЈ ПЛАЖИ ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ ПОЛИТИЧАР Није му било спаса, лекари дали све од себе!

22.08.2025. 11:08 11:12
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Бивши заменик грчког министра финансија и актуелни секретар парламентарне групе Нове демократије, Апостолос Весиропулос преминуо је у 59. години, након што је доживео срчани застој на плажи на Халкидикију.

Весиропулос се осећао лоше и срушио се, након чега су његови рођаци одмах позвали хитну помоћ, која га је превезла у здравствени центар Агиос Николаос, али лекари нису успели да га одрже у животу, јавља Катимерини. 

Апостолос Весиропулос је био посланик у парламенту за Иматију, а од 4. априла ове године је био и генерални секретар парламентарне групе Нова демократија.

Рођен у Верији, пореклом из Александрије у области Иматија, био је ожењен професорком Катерином Кацаву и отац двоје деце. Имао је две мастер дипломе – из стратешког менаџерског рачуноводства и финансијског менаџмента, као и из јавног права и политичких наука. Био је и докторанд на Правном факултету Демокритовог универзитета у Тракији.

 Од јула 2019. до јуна 2023. године, обављао је функцију заменика министра финансија, задуженог за пореску политику и питања јавне имовине у влади Киријакоса Мицотакиса.

 

Халкидики Грчка политичар смрт плажа
Извор:
информер.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај