clear sky
30°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) СУДАР ВОЗА И ЦИСТЕРНЕ У ДАНСКОЈ Једна особа погинула, 27 повређено

16.08.2025. 10:37 10:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

KОПЕНХАГЕН: Најмање једна особа је погинула, а 27 је повређено када је путнички воз ударио у цистерну и исклизнуо из шина на југу Данске, саопштила је данас полиција.

Несрећа се догодила између градова Тинглев и Kлиплев у јужном Јитланду, у близини границе с Немачком, пише Би Би Си.

Међу повређенима је пет особа са тешким повредама, од којих су две у критичном стању.

Погинула је 60-годишња жена, потврдили су надлежни.

Према наводима локалних медија, воз је ударио у цистерну која се користи за превоз пољопривредног отпада, након чега су најмање два вагона исклизнула из шина.

 

 

Укупно се у возу налазило 106 људи, укључујући групу школских ученика из Сондерборга.

Полиција је саопштила да нико од ученика и наставника није озбиљно повређен, али им је понуђена психолошка подршка.

На месту несреће ангажован је кран ради подизања оштећених вагона како би се проверило да нема још повређених.

Железнице су обуставиле саобраћај на погођеној деоници до даљњег.

"Моје мисли су уз породицу погинуле, повређене и све погођене овом несрећом“, рекла је данска премијерка Мете Фредериксен.

копенхаген Данска судар возова
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај