(ФОТО) СУДАР ВОЗА И ЦИСТЕРНЕ У ДАНСКОЈ Једна особа погинула, 27 повређено
KОПЕНХАГЕН: Најмање једна особа је погинула, а 27 је повређено када је путнички воз ударио у цистерну и исклизнуо из шина на југу Данске, саопштила је данас полиција.
Несрећа се догодила између градова Тинглев и Kлиплев у јужном Јитланду, у близини границе с Немачком, пише Би Би Си.
Међу повређенима је пет особа са тешким повредама, од којих су две у критичном стању.
Погинула је 60-годишња жена, потврдили су надлежни.
Према наводима локалних медија, воз је ударио у цистерну која се користи за превоз пољопривредног отпада, након чега су најмање два вагона исклизнула из шина.
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of a fatality.
A passenger train carrying around 95 people has derailed in Denmark after reportedly colliding with a slurry tanker at a level crossing between Tinglev & Kliplev.
Police have confirmed that one person has died,… pic.twitter.com/j4v7oH6tQ5
— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 16, 2025
Укупно се у возу налазило 106 људи, укључујући групу школских ученика из Сондерборга.
Полиција је саопштила да нико од ученика и наставника није озбиљно повређен, али им је понуђена психолошка подршка.
На месту несреће ангажован је кран ради подизања оштећених вагона како би се проверило да нема још повређених.
Железнице су обуставиле саобраћај на погођеној деоници до даљњег.
"Моје мисли су уз породицу погинуле, повређене и све погођене овом несрећом“, рекла је данска премијерка Мете Фредериксен.