(ФОТО/ВИДЕО) ЕЛИТНИ ВОЈНИК СЕ РАЗНЕО ИСПРЕД ТРАМПОВЕ ЗГРАДЕ Био је члан Зелених беретки, два пута ангажован у Авганистану

Како је саопштено из америчке војске, човек који је погинуо у аутомобилу футуристичког изгледа испред Трамповог хотела је идентификован као Метју Ливелсбергер који је служио у Зеленим береткама, високо обученим специјалним снагама које се користе у борби против тероризма у иностранству, и обучавају партнере, пренео је данас АП.

Он је служио у војсци од 2006. године, два пута је био распоређен у Авганистану, као и у Украјини, Таџикистану, Грузији и Конгу.

Одликован је са две бронзане звезде, укључујуćи једну са орденом за храброст, борбеном пешадијском значком и медаљом за похвалу војске за храброст.

У саопштењу војске се наводи да је Ливелсбергер био на одобреном одсуству када је умро.

Федерални истражни биро (ФБИ) је данас у објави на платформи Икс навео да је "спровео активности за спровођење закона" у куćи у Колорадо Спрингсу, у вези са експлозијом у Лас Вегасу, без навођења детаља.

Експлозија аутомобила, препуна уређаја за испаљивање ватромета и канистера са горивом, догодила се неколико сати након што је Шамсуд Дин Бахар Џабар налетео камионетом на гомилу људи у чувеном француском кварту Њу Орлеанса у првим сатима нове године, убивши најмање 15 људи пре него што га је полиција убила.

