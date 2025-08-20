(ВИДЕО) МАЛА ГРУПА БЛОКАДЕРА ПОНОВО ВРШИ ПРИТИСАК НА СУД У НОВОМ САДУ Не дају запосленима да уђу, опколили све улазе, полиција привела једну особу
Група окупљених на позив студената у блокади и тзв. зборова блокирала је други дан заредом зграду суда у Новом Саду, али их је полиција потиснула са главног улаза и запослени су ушли у зграду.
Сутјеска улица испред суда је непроходна за саобраћај, јер су на њој учесници протеста, а преко пута њих су распоређени припадници полиције.
Припадници полиције у опреми за разбијање демонстрација распоређени су и на задњем улазу у суд.
Полиција је привела једну особу.
Учесници блокаде су на свим осталим улазима у суд, сем главног, а међу њима је и опозициони политичар Миша Бачулов.
Студенти у блокади су као разлог за блокаду суда навели, како тврде, неоснована хапшења учесника протеста одржаних претходних вечери, а траже ослобађање свих који су притворени, укључујући и оптужене за напад на службено лице и за покушај тешког убиства.
Најавили су да ће, као и јуче, блокада трајати до истека радног времена суда и да ће испред суда бити сваки дан док њихови захтеви не буду испуњени.
У згради где је Основни суд налазе се и Виши суд и Више јавно тужилаштво.
Током јучерашње блокаде суда полиција је потиснула окупљење са једног улаза и увела запослене у зграду, а због ометања службеног лица у вршењу дужности приведени су покрајински посланик опозиционог Покрета слободних грађана Радивоје Јововић и активисткиња те странке Исидора Челекетић.
У Основном суду у Новом Саду, у периоду од 15. до 18. августа одређен је притвор за осам учесника демонстрација, док је њих седам пуштено да се бране са слободе.
Судија за претходни поступак Вишег суда је, након саслушања шесторице осумњичених због кривичног дела тешко убиство у покушају у саизвршилаштву, донела решење којим је петорици њих одређен притвор до 30 дана, док је за једног одређен кућни притвор.
Они су осумњичени да су у среду током протеста у Новом Саду физички напали службена лица.
У Новом Саду су на простестима од 13. августа, на које су позвали студенти у блокади и тзв. зборови, учесници нападали припаднике полиције, као и припаднике Војске Србије, и присталице СНС-а.
Демонстранти су демолирали просторије СНС на три локације, као и просторије СРС и Покрета социјалиста.