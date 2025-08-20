СРАМНИ ПОКУШАЈ ТАЈКУНСКИХ МЕДИЈА! Вучевић: Шокирало ме што су пробали да оправдају насиље! Није им крив разбојник који је кренуо да пљачка стан, већ породица која живи ту
Лидер напредњака и саветник председника Србије за регионална питања Милош Вучевић шокиран је, како је рекао на Телевизији Пинк, тиме што тајкунски медији покушају да оправдају насиље које се дешавало у градовима Србије и за то оптужују чланове СНС-а, грађане и патриоте.
-Оно што ме је шокирало је да су тајкунски медији покушали да оправдају насиље које се дешавало у градовима Србије и да оптуже чланове СНС, грађане, патриоте, који су били испред просторијама СНС-а. Нису криви они који су кренули да нападну и сруше, него људи који су били у просторијама. Није крив разбојник који је кренуо да опљачка стан, већ породица која живи у њему. Криви су они који су били и стајали у својим просторијама, а не који су напали туђ простор. Прво сам био у просторијама, па нисам био. Наравно да сам био са својим сином и част ми је да сам био и бранио веру у пристојну Србију. Не могу да униште идеју, програм, дух и веру у људима. Није политичка странка простор израженим у квадратним метрима. Хтели су да поубијали људе. Захвалан сам и припадницима Кобри који су били са мном, они су били тамо јер сам ја штићена личност. Видим да блокадери обмањују јавност - рекао еј Вучевић.
Вучевић је потврдио да има право на обезбеђење јер је био министар одбране и премијер.
Врши се дехуманизација, криминализација свих оних који другачије место, пре свега Александра Вучића, јасно је рекао Вучевић.
-Ми смо сендвичари, батинаши, а они су студенти, професори, бајкери. Када они врше насиље то је легитимна акција, када полиција минимално спроводи права која има онда је то репресија. Када они спаљују туђе куће, онда је то право и правда. Све су изокренули. Неспорно је да имамо отпора по многим сегментима дубоке државе, видели смо да су декласирали и девастирали државне универзитете. Наши факултети губе место на листама светских универзитета, новосадски је испао са Шангајске листе. Исто тако напад имамо напад на државу кроз спаваче у систему правосуђа. Верујем да ће врло брзо предсеник државе и Влада изаћи са мерама како да вратимо државу државу грађанима Србије. То је велики и важан задатак пред државним руководством. Мислим да већинска Србија то очекује као реакцију. Да се неком од тих судија не дај Боже појави у кварту, замисите каква би реакција била - навео је Вучевић.