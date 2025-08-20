УСТАШКИ ПОЗДРАВ СКУПО КОШТАО АУСТРИЈАНЦЕ После Томпсоновог концерта Аустрија казнила неколико својих држављана
ЗАГРЕБ: Аустрија је казнила неколико својих држављана који су били у Загребу на недавном концерту Марка Перковића Томпсона познатог по величању усташтва, објавио је загребачки портал 24 сата позивајући се на неименоване изворе.
Kако се наводи, неколицина људи кажњена је новчаном казном јер су истражна тела утврдила да су прекршили строге аустријске законе везане за недозвољене покличе и симболе.
"У подручју казненог истраживања, аустријске власти имају могућност, под одређеним условима да спроводе истрагу ван граница земље. То је утврђено у аустријском кривичном закону", рекли су за 24 сата из аустријског Савезног министарства унутрашњих послова додајући да не могу да дају никакве информације о сарадњи са страним властима или специфичним околностима.
Медији су недавно објавили да аустријска истражна тела прегледају све доступне снимке и фотографије с недавног Томпсоновог концерта одржаног на загребачком Хиподрому.
Према наводима организатора, на концерту на којем је било, како је саопштено, више од пола милиона људи, више од 18.000 улазница продато је управо у Аустрији.
Ова реакција аустријских власти не би требало да је неочекивана јер је још 2018. године Аустрија изменила закон којим се проширује листа забрањених симбола, а међу њима су се нашли и симболи усташког покрета и НДХ.
Такви симболи сад су изједначени са симболима екстремистичких и терористичких организација попут ИСИЛ-а и Ал Kаиде, чије пропагирање и приказивање представља озбиљно кршење аустријских закона.
Аустрија је и раније показивала јасан став према свим манифестацијама екстремизма.
Одбор за унутрашње послове аустријског парламента већ је донео одлуку којом је од министра унутрашњих послова затражена забрана окупљања на Блајбургу, где су годинама долазили симпатизери усташког режима, неретко обучени у црне униформе и користили забрањене поздраве и симболе.
Марко Перковић Томпсон познат је по величању усташтва у својим песмама и наступима, на којима често узвикује "За дом спремни", службени поздрав у нацистички настројеној Независној држави Хрватској и који се сматра еквивалентом нацистичког "Зиг хајл" поклича.
Томпсонови концерти досад су забрањени у Холандији, Немачкој, Швајцарској и Словенији, државама које га описују као промотера неонацизма и усташтва.