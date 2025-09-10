overcast clouds
НЕРЕДИ НА УЛИЦАМА НАЈВЕЋИХ ГРАДОВА

(ВИДЕО) ПОТПУНИ ХАОС У ФРАНЦУСКОЈ, 200 ОСОБА УХАПШЕНО Масовни сукоби с полицијом на на више од 80 локација широм земље

10.09.2025. 11:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Philippe Magoni

Француска је данас сведок једних од најинтензивнијих протеста у последњих неколико година.

Преко 3.000 демонстраната изашло је на улице на око 80 локација широм земље, док је скоро 200 особа ухапшено, а полиција је извршила више од педесет акција деблокаде на главним саобраћајницама, трамвајским и аутобуским депоима и кружним токовима, рекао је одлазећи министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо.

„Осуђујем ове акте, који су неприхватљиви. Ове блокаде представљају покушаје ограничења кретања и слободе Француза, и нико не треба друге да узима за таоце“, нагласио је Ретајо.

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thibault Camus

 Он је додао да у овим протестима „нема ни трага грађанске мобилизације“ и да их је, по његовим речима, „скренуо, конфисковао и отео покрет екстремне и ултралеве политике“.

Интензивни сукоби у Паризу

Полиција је током дана сузавцем растерала демонстранте који су блокирали саобраћај испред гимназије Елен-Буше у Паризу. И пред школом Клод Моне дошло је до сукоба, а на капијама је постављен транспарент са натписом:

„Стоп репресији, живео средњошколски покрет.“

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thibault Camus

Део ученика носи палестинске заставе и скандира „Слободна Палестина“. Демонстранти су покушали да блокирају и станицу градског превоза Монтреј, али је полиција реаговала употребом сузавца.

У Рену је блокирана главна обилазница, бачене су и димне бомбе, а поједини демонстранти су гађали аутобусе каменицама. Локалне власти су известиле и о запаљеном аутобусу, док је полиција извршила хапшења.

Блокаде широм земље

У Лиону су велике групе демонстраната блокирале кружни ток Фејсин након што су претходно блокирали оближњи пут. У Бретањи, где су тензије посебно велике, извршене су значајне акције: од оштећивања камера за мерење брзине, до блокада путева.

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thibault Camus

 Портпарол Националне жандармерије, Ерван Коифард, истакао је:

„Ако је у питању провера, дајемо приоритет дијалогу. Ако је у питању блокада, наставићемо са деблокадама.“

У Бресту су демонстранти обучени као кловнови покушали да блокирају кључни кружни ток, али је полиција интервенисала и ухапсила осам особа.

Министар Ретајо о "устаничкој клими"

Ретајо је осудио и посланике који, како је навео, желе да искористе протесте за стварање „устаничке климе“ у Француској. Он је истакао да ће такви покушаји пропасти.

Према његовим речима, мобилне мале групе, често маскиране, са капуљачама и обучене у црно, организују насилне акције које се могу повезати са покретима ултралеве политике.

Очекује се 100.000 људи на улицама

Иако је данас ухапшено скоро 200 особа, француске службе унутрашње безбедности очекују да ће у наредним данима на демонстрацијама широм земље учествовати око 100.000 људи. Ове бројке указују на могуће нове блокаде и сукобе са полицијом.

2
Фото: Tanjug/ AP Photo/Thibault Camus

Данашњи догађаји у Француској представљају комплексну и напету ситуацију. Од блокада у градовима као што су Париз, Рен, Лион, до вербалних и физичких сукоба са полицијом – протест је већ прерастао у масовне демонстрације са елементима насиља. 

Власт упозорава на неприхватљиве методе, док демонстранти упорно траже начин да изразе своје незадовољство, чиме се ствара клима неизвесности и тензије широм земље.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

