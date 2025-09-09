ХАОС НА УЛИЦАМА
(ФОТО, ВИДЕО) НЕПАЛ У ПЛАМЕНУ! Премијер поднео оставку, супруга бившег премијера ЖИВА СПАЉЕНА, има много мртвих: ТРОЈИЦА ПОЛИЦАЈАЦА ЛИНЧОВАНА НА УЛИЦИ
Премијер Непала, К. П. Шарма Оли поднео је данас оставку након што су демонстранти на протестима који су избили због блокаде друштвених мрежа, која је укинута рано јутрос, запалили његову кућу и зграду парламента, јавља Би-Би-Си позивајући се на саопштење премијеровог кабинета.
Оставке су поднели и министар водоснабдевања Прадип Јадав, министар пољопривреде и сточарства Рам Нат Адхикари и министар унутрашњих послова Рамеш Лехак.
На друштвеним мрежама појавили су се снимци како неке људе практично линчују на улици. Неки наводе да су у питању министри Владе Непала, али те информације нису званично потврђене.
No one is above people.
End result of massive Unemployment & Corruption.#Nepalprotest
— Mohit Chauhan (@mohitlaws) September 9, 2025
Тројица полицајаца линчована, након што су се предали
Демонстранти у Непалу убили су тројицу полицајаца стационираних у Котешвору након што су се већ предали, јавио је непалски новински веб-сајт Хабархуб.
Према изјавама очевидаца, демонстранти су прво запалили канцеларију полицијске управе пре него што су извукли полицајце на улицу.
Упркос томе што су положили оружје, тројицу полицајаца је руља претукла на смрт.
Седиште непалске полиције у Наксалу потврдило је убиства, описујући их као варварски чин који указује на "погоршање безбедносне ситуације у главном граду".
Супруга бившег премијера Непала преминула је након што је жива спаљена
Супруга бившег премијера Непала Џале Нат Канале преминула је након што је жива спаљена када је њена кућа запаљена усред насилних антивладиних протеста у земљи, објавили су регионални медији.
Полиција употребила гумене метке, демонстранти палили куће званичницима
Полиција је употребила сузавац да би растерала окупљене на протестима, наводи Хималаја њуз, а иако су власти изјавиле да су снаге безбедности добиле инструкције да покажу уздржаност и да није дозвољена бојева муниција, било је извештаја о повредама од ватреног оружја и метака.
Више од 570 затвореника побегло након што су демонстранти пробили зид затвора
Најмање 572 затвореника побегло је из затвора Џалешвар у општини Махотари на југоистоку Непала, након што су демонстранти и затвореници заједно пробили затворски зид.
Заменик начелника полиције Херамба Шарма рекао је да се инцидент догодио око 19 часова по локалном времену када је више од 500 демонстраната дошло до затвора, преноси непалски портал Хабархуб.
Он је додао да су затвореници били наоружани само кухињским прибором, док су демонстранти имали пајсере, због чега полиција није могла да интервенише.
Ситуација у Џалешвару остаје напета. Безбедносне агенције одржавају хитне састанке, а Канцеларија окружне администрације увела је полицијски час од 18.40 данас до сутра у 8.00 сати по локалном времену.
У већем броју градова, укључујући и у главном граду Катмандуу, уведен је полицијски час, а затворене су и школе и међународни аеродром.
Violent protests in Nepal targeted the homes of the PM and President, sparked by a social media ban and wider anger over corruption.
— shaila shuskla (@shuskla48354) September 9, 2025
На протестима, демонстранти су између осталог запалили куће и министру унутрашњих послова Рамешу Лехаки, лидеру Комунистичке партије Непала, Пушпи Камалу Дахали, као и приватну школу у власништву министарке спољних послова, Арзу Деубе Ране, преноси АП.
Најмање 14 људи страдало
Масовни насилни протест и напад на парламент у Непалу почели су јуче у знак противљења забрани платформа друштвених медија, али су подстакнути растућим незадовољством политичким странкама, које велики број грађана криви за корупцију. На насилним протестима у Непалу јуче је страдало најмање 14 људи, а повређено је више десетина особа.
Непалска влада саопштила је 4. септембра да је блокирала већину платформи друштвених медија, укључујући Фејсбук, Икс и Јутјуб, због тога што те компаније нису испоштовале прописе према којима морају да се региструју код владе. Предлог закона, који није усвојен у парламенту Непала, наишао је на широке критике као алат за цензуру и кажњавање противника, који своје ставове износе на интернету.
Nepal Parliament gutted in Kathmandu by thousands of youth protestors.
#NepalProtests #Nepal #NepalProtest
— The-Pulse (@ThePulseIndia) September 9, 2025
Председник Непала Паудел позива на дијалог
Председник Непала Рам Чандра Паудел позвао је све стране, укључујући и грађане који протестују, да траже мирно решење кроз дијалог за текући покрет генерације З.
Он је напоменуо да, с обзиром на то да је оставка премијера КП Шарме Олија већ прихваћена, нација мора да се фокусира на решавање кризе без даљег крвопролића или штете.
- Позивам све стране да остану мирне, спрече даљу штету по нацију и дођу за преговарачки сто. У демократији, захтеви који грађани износе могу да се реше кроз дијалог и преговоре - рекао је Паудел, преноси Himalaya News.
#Nepal PM resigns after deadly protests triggered by social media ban!
— Saksi TV (www.saksitv.com) (@SaksiTVOfficial) September 9, 2025
Dnevnik/Blic/Tanjug