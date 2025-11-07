(ФОТО/ВИДЕО) НОВИ ДЕТАЉИ СТРАШНЕ ТАГЕДИЈЕ Пао авион, запалио околину, и даље се броје погинули
Два дана после трагичне несреће транспортног авиона McDonnell Дouglas МД-11 америчке компаније УПС, жртве се и даље броје, а појавили су се и нови снимци и материјални докази који ће истражитељима помоћи у утврђивању узрока трагедије.
Званичници су саопштили да је 12 људи погинуло, а „више њих“ је повређено, преноси УСА Today у последњем извештају о трагедији, уз опис места пада као „апокалиптичне сцене“.
Девет особа се и даље води као нестало, изјавио је данас (6. новембра) градоначелник Луилвила Крег Гринберг и додао: „Тамо има толико олупине. Толико изгорелог и испретураног метала да можда сва тела још нису пронађена – мора се подизати слој по слој да би се све проверило.“
Верује се да је најмање девет особа погинуло на тлу, међу њима и једно дете, поред тројице чланова посаде авиона који се сматрају мртвима. Због обима штете биће тешко идентификовати посмртне остатке, каже гувернер Кентакија Енди Бишир, додајући да би број жртава могао да порасте, јер се не очекује да ће ико бити пронађен жив на месту несреће.
Нови снимци откривају анатомију трагедије
У међувремену су се појавили и нови снимци — махом са сигурносних камера у аутомобилима и на објектима — који показују шта се десило на полетању и биће кључни у истрази узрока несреће.
На снимцима се види да је у тренутку полетања авион био захваћен великим пламеном око левог крила, највероватније од запаљеног горива, као и да недостаје леви мотор (мотор број 1). Неколико секунди касније, МД-11 се нагло нагиње на страну, качи левим крилом тло и распада, остављајући за собом огроман пожар.
New Footage Emerges from UPS Cargo Plane Crash
New dashcam footage has surfaced from the crash of a UPS MD-11 cargo aircraft, operating as Flight 5X2976, which occurred on November 4 in the United States. The aircraft, scheduled to operate the Louisville–Honolulu route, crashed… pic.twitter.com/K4qNkZbTvF
— AirwayBuzz (@AirwayBuzz) November 6, 2025
Трочлана посада вероватно није имала индикацију квара на авиону пре достизања тзв. брзине В1, односно брзине после које више нема простора за заустављање и авион мора да полети.
Ова брзина није фиксна вредност већ се прорачунава за сваки лет у зависности од бројних фактора: масе авиона (са теретом и горивом), температуре ваздуха, ветра, подешавања закрилаца… За авионе величине МД-11 она се најчешће креће између 120 и 140 чворова (око 220–260 км/х).
Гориво распламсало катастрофу
Као што је Aero.rs писао непосредно после несреће, лет 5X2795/UPS2975 био је намењен за Хонолулу (ХНЛ) на Хавајима, просечног трајања око 8,5 часова, што значи да је авион био пун горива које је запалило све пред собом дуж путање пада.
МД-11 може укрцати око 115 тона горива, а троши приближно 7.500 кг на сат. Лет од Луилвила до Хонолулуа захтевао би укупно најмање око 75 тона горива, укључујући резерве.
Авион је ударио у оближње објекте, укључујући постројење за рециклажу нафте, које се потом запалило и експлодирало, и једну фирму која се бави аутомобилским деловима. Све се претворило у ватрену буктињу.
Место несреће налази се у индустријској зони јужно од Међународног аеродрома Мухамед Али у Луилвилу, око 10 километара од центра града. Аеродром је седиште глобалног карго-центра УПС Worldport, који свакодневно опслужује више од 300 долазних и одлазних летова и обрађује око два милиона пошиљака.
What caused the UPS 2976 accident?
From the looks of things initially there was a fan disc explosion leading to a fire and separation of the engine from the pylon and wing, causing a loss of control and ultimately a crash.
Two photos tell a lot of the story.
The propulsor is… pic.twitter.com/YPcGFZ6nKL
— 🅷🆃 🅱🆄🅻🅻🅸🅾🅽 Chief Disruptor🥩🩸🪙⚛️🇺🇸✈️ (@HTBullionSpeaks) November 5, 2025
Истражитељи пронашли мотор и црне кутије
Истражитељи америчког Националног одбора за безбедност саобраћаја (НТСБ) потврдили су да је мотор пронађен на писти, као и да су пронађене неоштећене црне кутије — снимач података о лету (ФДР) и снимач разговора из пилотске кабине (ЦВР).
Иако се називају „црним“, њихова кућишта су најчешће обојена наранџасто или црвено како би била уочљивија. У овом случају, били су буквално црни од дима, примећују амерички медији, што показују и фотографије које је објавио НТСБ.
Око 28 чланова НТСБ тима стигло је у Луилвил како би започели истрагу. Због величине несреће и уништења објеката на земљи, помоћ им пружа и Федерални истражни биро (ФБИ).
Савезна управа за ваздухопловство (ФАА) саопштила је да ће истрагу водити НТСБ, а очекује се да ће цео процес трајати годину дана или дуже.
НТСБ за сада „нема сазнања“ о евентуалним недостацима у особљу торња контроле летења током тадашњег привременог затварања делова државне администрације. „Колико видимо и колико нам је речено, торањ је био у потпуности попуњен особљем“, рекао је представник НТСБ.
Авион произведен 1991. године
McDonnell Доуглас МД-11, који се срушио у Кентакију, првобитно је произведен као дуголинијски широкотрупни путнички авион, касније модификован у теретну варијанту.
Овај примерак авиона (регистрације Н259УП, фабрички број 48417) произведен је 1991. године и првобитно испоручен Thai Airways. Након карго модификације, преузео га је УПС (Унитед Парцел Сервице) средином 2006. године, од када је летео у њиховој флоти.
Према проценама, око 60 МД-11 летелица још је у активној употреби широм света.
Трагични подсетник на несрећу ДЦ-10 из 1979. године
Последња трагедија овог типа авиона подсећа на несрећу ДЦ-10, претходника МД-11, на лету 191 American Airlinesa 25. маја 1979. године.
Приликом полетања са Међународног аеродрома О’Харе у Чикагу (ОРД), леви мотор се одвојио од крила, што је довело до губитка управљивости авиона, превртања и пада.
Авион се срушио око 1.400 метара од краја писте, при чему је погинуло свих 271 путника и члана посаде, заједно са двема особама на земљи. Са укупно 273 погинулих, ова катастрофа остаје најсмртоноснија авионска несрећа у историји САД-а.
Cockpit Voice Recorder (left) and Flight Data Recorder (right) recovered from the wreckage of UPS Flight 2976, a MD-11F cargo aircraft that crashed near Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/eaNaNYskyO
— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) November 6, 2025
Истрага НТСБ-а је утврдила да се током почетка ротације (дизања носа авиона, непосредно пред одвајање од писте) мотор број 1 (леви) одвојио од крила, прелетео преко њега и пао на писту. Током одвајања, мотор је пресекао хидрауличне цеви које су контролисале предњи део крила са предкрилцима (слатс) и оштетио део предње ивице левог крила.
Због нарушене аеродинамике, лево крило је производило мањи узгон од десног, што је изазвало нагло обарање летелице улево. Авион је делимично прешао у инверзију, достигавши угао нагиба од 112 степени, пре него што се срушио у насеље са камп приколицама, недалеко од писте.
Узрок одвајања мотора био је оштећење носача мотора, настало услед неправилних процедура одржавања, утврдио је НТСБ.