(ВИДЕО) АВИОН СЕ СРУШИО НАКОН ПОЛЕТАЊА Најмање седам мртвих ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОРАСТ БРОЈА ЖРТАВА
Најмање седам особа је погинуло, а више њих је повређено када се авион компаније УПС срушио убрзо након полетања у близини међународног аеродрома у Луивилу у Кентакију, САД, саопштили су данас званичници.
Гувернер Кентакија Енди Бешир написао је на друштвеним мрежама да се очекује пораст броја жртава, пише Си-Би-Ес (ЦБС) њуз.
🚨THE HAPPENING🚨
UPS cargo plane crashes in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/NVlwxZmVTP
— Chud News Central (@Chud_Central) November 4, 2025
Према подацима Федералне управе за ваздухопловство (ФАА), лет УПС 2.976 полетео је са аеродрома у Луивилу око 17.15 по локалном времену, а срушио се око пет километара јужно од писте.
Авион је био на путу ка Међународном аеродрому Данијел К. Иноује у Хонолулуу на Хавајима.
NOW - Video of UPS plane crashing in Louisville, Kentucky.pic.twitter.com/OcXjcQx3I6
— Disclose.tv (@disclosetv) November 4, 2025
Званичници су навели да авион није превозио опасне материјале, али су становници позвани да поштују наређења о задржавању у склоништу. Полиција је позвала грађане да избегавају подручје Ферн Валија и Грејд Лејна.
Више од 100 ватрогасаца учествовало је у гашењу пожара, који је, према речима шефа ватрогасне службе Брајана О'Нила, "скоро у потпуности локализован". Он је додао да је пожар довољно угашен да би могла да се започне претрага терена.
Компанија УПС саопштила је да је обавештена о инциденту и да су у авиону била три члана посаде, без даљих информација о њиховом статусу. Авион типа Макдонел Даглас МД-11, произведен 1991. године, превозио је око 38.000 галона горива.
О'Нил је навео да је подручје несреће широко око једног градског блока и да су у околини присутни опасни материјали, што је отежало гашење пожара. Сви долазни и одлазни летови са аеродрома у Луивилу привремено су обустављени, а очекује се да аеродром данас поново почне с радом.
BREAKING: 🔴
A UPS plane has crashed near Louisville Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. Reports of multiple victims. - BNO pic.twitter.com/3qFM70pdFV
— Open Source Intel (@Osint613) November 4, 2025
УПС је потврдио да је обуставио рад у свом међународном центру за доставу пошиљака, "Worldport", који се налази у близини места несреће и запошљава око 20.000 радника. Сенатор Ренд Пол рекао је да пажљиво прати ситуацију и да се моли за безбедност посаде, грађана и спасилаца.
Национални одбор за безбедност саобраћаја преузеће истрагу о узроцима несреће, а данас се очекује долазак тима од 28 истражитеља. Градоначелник Кентакија Крејг Гринберг саопштио је да ће све јавне школе у округу Џеферсон, највећем школском округу у Кентакију, данас бити затворене.