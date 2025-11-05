clear sky
(ВИДЕО) АВИОН СЕ СРУШИО НАКОН ПОЛЕТАЊА Најмање седам мртвих ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОРАСТ БРОЈА ЖРТАВА

05.11.2025. 07:28 07:36
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot X / Chud News Central

Најмање седам особа је погинуло, а више њих је повређено када се авион компаније УПС срушио убрзо након полетања у близини међународног аеродрома у Луивилу у Кентакију, САД, саопштили су данас званичници.

Гувернер Кентакија Енди Бешир написао је на друштвеним мрежама да се очекује пораст броја жртава, пише Си-Би-Ес (ЦБС) њуз.

Према подацима Федералне управе за ваздухопловство (ФАА), лет УПС 2.976 полетео је са аеродрома у Луивилу око 17.15 по локалном времену, а срушио се око пет километара јужно од писте. 

 Авион је био на путу ка Међународном аеродрому Данијел К. Иноује у Хонолулуу на Хавајима.

 

Званичници су навели да авион није превозио опасне материјале, али су становници позвани да поштују наређења о задржавању у склоништу. Полиција је позвала грађане да избегавају подручје Ферн Валија и Грејд Лејна.

Више од 100 ватрогасаца учествовало је у гашењу пожара, који је, према речима шефа ватрогасне службе Брајана О'Нила, "скоро у потпуности локализован". Он је додао да је пожар довољно угашен да би могла да се започне претрага терена. 

Компанија УПС саопштила је да је обавештена о инциденту и да су у авиону била три члана посаде, без даљих информација о њиховом статусу. Авион типа Макдонел Даглас МД-11, произведен 1991. године, превозио је око 38.000 галона горива. 

О'Нил је навео да је подручје несреће широко око једног градског блока и да су у околини присутни опасни материјали, што је отежало гашење пожара. Сви долазни и одлазни летови са аеродрома у Луивилу привремено су обустављени, а очекује се да аеродром данас поново почне с радом.

 

 УПС је потврдио да је обуставио рад у свом међународном центру за доставу пошиљака, "Worldport", који се налази у близини места несреће и запошљава око 20.000 радника. Сенатор Ренд Пол рекао је да пажљиво прати ситуацију и да се моли за безбедност посаде, грађана и спасилаца.

Национални одбор за безбедност саобраћаја преузеће истрагу о узроцима несреће, а данас се очекује долазак тима од 28 истражитеља. Градоначелник Кентакија Крејг Гринберг саопштио је да ће све јавне школе у округу Џеферсон, највећем школском округу у Кентакију, данас бити затворене.

(k1info.rs)

Вести Свет
