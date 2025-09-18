clear sky
(ФОТО, ВИДЕО) Разбијали и палили све пред собом! ЗАВРШЕНИ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦУСКОЈ: Ухапшено 308 особа, повређено на десетине полицајца! У ПРИТВОРУ И МАЛОЛЕТНИЦИ

18.09.2025. 22:05 22:14
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
протест
Фото: Tanjug (AP Photo/Aurelien Morissard)

Прашина се још није ни слегла откако је бивши премијер Франсоа Бајру изгубио гласање о поверењу, а у Француској је поново хаос.

Министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо одржао је конференцију за медије поводом протеста у Француској.

Већ можемо да извучемо одређене поуке. Омогућили смо да буде загарантована слобода мирног протеста. Добро је приметити да је уопштено у великим урбаним срединама учешће мање, али је релативно трајно у провинцијским градовима - додао је, наводећи нешто више од 500.000 учесника широм Француске.

Захвалио је синдикалним организацијама, док је изразио жаљење због присуства "7.300 радикализованих, опасних особа из Блек блока".

Против њих смо реаговали и систематски онемогућили њихове акције. Што се тиче хапшења, било је 309 хапшења, а 134 особе су задржане у притвору - рекао је.

протест
Фото: Tanjug (AP Photo/Aurelien Morissard)

Париско тужилаштво је обавештено о 29 мера притвора, од којих се 7 односи на малолетнике, навели су из полиције.

Расте број ухапшених
 

Министарство унутрашњих послова је објавило своје најновије податке, закључно са 18 часова. Власти су забележиле 181 хапшење у Француској, укључујући 31 у Паризу.

Једанаест припадника снага безбедности је лакше повређено током дана. Пријављено је још једанаест повреда, укључујући једног новинара и 10 демонстраната.

Министарство, пише Блиц, такође наводи да је забележено 700 акција на јавним путевима.

Од 16 часова пријављено је 29 пожара на улицама.
 

Француска француска левица французи протести у француској
Вести Свет
