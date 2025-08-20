У ГАЗИ ОД ПОЧЕТКА РАТА УБИЈЕНО СКОРО 19.000 ДЕЦЕ Деца гину, глад убија, Израел наставља нападе
ГАЗА: Најмање 18.885 деце убијено је у Појасу Газе од почетка израелске војне операције пре скоро две године, саопштила је данас влада Газе, наводећи да је укупан број погинулих Палестинаца већи од 62.000.
Уједињене нације упозориле су да ниједно место у Гази више није безбедно за децу, пренела је Ал џазира.
Агенција УН за палестинске избеглице (УНРWА) саопштила је да су школе под њеним окриљем постале склоништа за стотине хиљада цивила, али су и саме више пута биле погођене израелским нападима.
УНИЦЕФ је навео да је у протеклих пет месеци рата просечно убијано више од 540 деце месечно.
У последњим нападима израелске снаге јуче су убиле најмање 51 Палестинца, међу којима и осам људи код места за дистрибуцију помоћи у јужној Гази.
У Kан Јунису и Деир ел-Балаху погинуло је још најмање 12 цивила у нападима на шаторе за расељене.
Напади се посебно интензивирају у граду Гази, где је израелска војска заузела предграђе Зејтун и бомбардује оближње насеље Сабра.
УН истичу да се хуманитарна криза продубљује - више од 100 деце и 150 одраслих преминуло је од глади и неухрањености од јуна због израелске блокаде помоћи.
Упркос ескалацији, дипломатски напори за прекид ватре трају.
Kатар је саопштио да је Хамас прихватио предлог о 60-дневном примирју и размени заробљеника.
Предлог укључује ослобађање 10 израелских талаца и тела 18 погинулих, у замену за 200 палестинских затвореника и већу хуманитарну помоћ.
Израелска влада још није званично одговорила.
Медији су навели да премијер Израела Бењамин Нетањаху није спреман да пристане на делимичан договор и да инсистира на ослобађању свих израелских заробљеника.