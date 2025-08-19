broken clouds
У ГАЗУ СТИЖЕ 1.200 ТОНА ХРАНЕ ЗА ОПСТАНАК Хиљаде гладних чекају на брод спаса

19.08.2025. 09:13 09:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Хуманитарна помоћ
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

ТЕЛ АВИВ: Након што је испловио са Kипра, брод натоварен са 1.200 тона хране за Појас Газе приближава се данас луци Ашдод на југу Израела, у обновљеним напорима да ублажи хуманитарна криза у палестинској енклави, преноси АП.

Брод под панамском заставом натоварен је са 52 контејнера у којима се налази помоћ у храни, као што су тестенине, пиринач, храна за бебе и конзервирана роба.

Израелски цариници су прегледали помоћ у кипарској луци Лимасол, одакле је брод испловио у понедељак.

Kипарско Министарство спољних послова саопштило је да мисију  предводе Уједињене нације, али да је реч о координисаној акцији у којој учествује више земаља.

Након истовара у Ашдоду, запослени у УН-овим хуманитарним организацијама ће организовати да се помоћ камионима транспортује до складишних простора и прехрамбених станица којима управља „Светска централна кухиња“, непрофитна организација која дистрибуира помоћ у Гази, наводи АП.

Израел израел-палестина Газа хуманитарна помоћ
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
