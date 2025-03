ГРЕНЕЛ ”НАЧЕПИО” СЛОВЕНЦЕ: Најмање троше на одбрану, ништа више не поткопава НАТО од тога

"Заправо, ви сте једна од чланица НАТО-а која најмање троши на одбрану. Обавезали сте се да платите два одсто 2014, а ипак сада плаћате само 1,29 одсто. Ништа не поткопава НАТО више од неплаћања вашег правичног дела", написао је Гренел на платформи X, одговарајући на објаву Пирц Мусар којом је подржала Зеленског.

Пирц Мусар је након синоћње расправе Трампа и Зеленског у Овалном кабинету Беле куће поручила да се Словенија снажно подржава суверенитет Украјине.

Actually, you are one of the lowest spending NATO members on defense.



You committed to pay 2% in 2014 yet still only pay 1.29% now.



Nothing undermines NATO more than not paying your fair share. https://t.co/JOZuQYWUqh

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 1, 2025