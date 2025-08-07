overcast clouds
ХАПШЕЊА У НЕМАЧКОЈ ЗБОГ ПОКУШАЈА ДРЖАВНОГ УДАРА Покренута истрага против шест особа

07.08.2025. 13:31 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
nemacka
Фото: unsplash.com

Савезни јавни тужилац у Немачкој покренуо је истрагу против више особа због сумње да су чланови терористичке организације и да су припремали тешко кривично дело усмерено против уставног поретка, саопштило је данас Савезно тужилаштво.

Како се наводи, осумњичени су планирали насилно рушење немачке државе и успостављање сопственог државног уређења.

Група је повезана са тзв. "Рајхсбургерима" око принца Хајнриха XИИИ, чији су водећи чланови ухапшени у децембру 2022. У оквиру истраге, идентификовани су и нови осумњичени који су наводно подржавали групу или учествовали у припремним радњама, навела је полиција Баварске.

Због тога је баварска криминалистичка полиција, под надзором Тужилаштва у Минхену, покренула истрагу против шест особа.

Данас су у раним јутарњим часовима спроведени претреси на осам локација, четири у Баварској, три у Саксонији и једна у Тирингији. Осумњичени су пет мушкараца и једна жена, старости између 40 и 61 годину, прецизирала је полиција.

Тужилаштво је саопштило да, због истраге у току, тренутно не може да пружи додатне информације и нагласило да за осумњичене важи претпоставка невиности.

немачка државни удар
Вести Свет
