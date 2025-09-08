ИМА МРТВИХ Трагедија на аутопуту, девет возила учествовало у страшном ланчаном судару (ФОТО/ВИДЕО)
Велика трагедија догодила се на аутопуту А3 у Немачкој где је дошло до ланчаног судара чак девет возила.
Три особе су погинуле у фаталној несрећи до које је дошло у недељу увече на аутопуту А3 у Немачкој. У ланчаном судару учествовало је чак девет возила, а према првим информацијама, несрећу је изазвао возач (25) који је претицао са десне стране.
Како јавља Билд, у несрећи су погинуле три особе, а имале су 20, 21 и 38 година. Неке од жртава несреће су очигледно били туристи. Неколико кофера било је смештено у задњем делу црног аутомобила који је ударио у други аутомобил, заједно са два бицикла постављена на носачу. Они су откинути у несрећи. Тренутно није познато колико је људи било у аутомобилу и да ли су повређени.
Погинуле три особе из два аутомобила
До стравичног ланчаног судара дошло је између петље Офенбах и Франкфурта. Према речима полиције, особа одговорна за несрећу је 25-годишњи младић. Возио је Хонду у левој траци према Вирцбургу у недељу увече око 19:20 часова. Очигледно, није ишао довољно брзо, што је имало катастрофалне последице.
- Возач је претекао ауди са десне стране, који се налазио у крајњој левој траци - саопштила је полиција.
Док је возач покушавао да се врати у леву траку, сударио се са аудијем који је претицао.
Према полицијским наводима, ауди је ударио у централну ограду, слетео са пута и сударио се са два возила у супротној траци. У једном од два аутомобила били су мушкарац (20) и жена (21).
Двоје младих људи је погинуло на ауто-путу.
Возач аудија (38), ког је младић у хонди претицао, касније је такође преминуо у болници од задобијених тешких повреда. Два путника из аутомобила који је путовао ка Келнулакше су повређена када су се сударила са једним од возила учесника у несрећи.
Аутопут сатима затворен у оба смера
Након судара крхотине су летеле метрима, расувши се по свим тракама. Према полицијским наводима, ауто-пут је морао бити потпуно затворен у оба смера до понедељка ујутру. Настале су гужве у саобраћају у оба мера.
Полицијска истрага је у току, а материјална штета се процењује на пола милиона евра.
(Kurir.rs)