Израел напао постројење у Исфахану ОШТЕЋЕН ВАЖАН ОБЈЕКАТ

Радионица је производила машине које се користе за обогаћивање уранијума, према подацима IAEA, преноси CNN.

Генерални директор IAEA Рафаел Гроси рекао је да је радионица претходно била под надзором агенције Уједињених нација као део Заједничког свеобухватног плана акције, односно нуклеарног споразума постигнутог између Ирана и светских сила 2015. године.

"Ово је трећи такав објекат који је био мета израелских напада на иранске нуклеарне објекте током прошле недеље. Добро познајемо овај објекат. На овој локацији није било нуклеарног материјала и стога напад на њега неће имати радиолошке последице", рекао је Гроси.

Раније данас, новинска агенција Фарс цитирала је заменика гувернера покрајине Исфахан, који је рекао да су израелски ваздушни напади раније тог дана циљали највећи ирански комплекс за нуклеарна истраживања.

A centrifuge manufacturing workshop has been hit in Esfahan, the third such facility that has been targeted in Israel's attacks on Iran's nuclear-related sites over the past week, @rafaelmgrossi said today, citing info available to the IAEA. https://t.co/sYHYXshmwe pic.twitter.com/AdzVTfQ4RT

— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 21, 2025