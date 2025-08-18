light rain
СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У ГРЧКОЈ Три особе изгореле након судара аутомобила и камиона (ВИДЕО)

18.08.2025. 19:11 19:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Мондо
Фото: Screenshot/ Instagram/ xanthinea.gr

Погинуле су три особе, а две су тешко повређене у судару камиона и два аутомобила на ауто-путу између градова Комотини и Ксанти у Грчкој, пише "Прототема".

Након судара, возила су се запалила. Није познат узрок судара.

Изгореле су три особе које су се налазиле у једном од аутомобила. Возач тог аута је превезен у болницу са тешким повредама.

Возач камиона је такође хоспитализован и задобио је озбиљне повреде.

Путници из другог аутомобила су лакше повређени и превезени су у болницу. На лицу места интервенисала су 22 ватрогасца са девет ватрогасних возила.

 

Грчка саобраћајна несрећа
Вести Свет
