СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У ГРЧКОЈ Три особе изгореле након судара аутомобила и камиона (ВИДЕО)
18.08.2025. 19:11 19:12
Коментари (0)
Погинуле су три особе, а две су тешко повређене у судару камиона и два аутомобила на ауто-путу између градова Комотини и Ксанти у Грчкој, пише "Прототема".
Након судара, возила су се запалила. Није познат узрок судара.
Изгореле су три особе које су се налазиле у једном од аутомобила. Возач тог аута је превезен у болницу са тешким повредама.
Возач камиона је такође хоспитализован и задобио је озбиљне повреде.
Путници из другог аутомобила су лакше повређени и превезени су у болницу. На лицу места интервенисала су 22 ватрогасца са девет ватрогасних возила.