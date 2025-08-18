НЕМА ВЕЋИХ ГУЖВИ На граничним прелазима возила се задржавају до сат времена
18.08.2025. 18:55 18:56
На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила, наводи се у саопштењу АМСС.
Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на граничним прелазима на излазу из земље возила чекају до сат времена, а на улазу у Србију пола сата.
На путничким терминалима (ПМВ) возила на граничном прелазу Прешево на улазу у земљу задржавају се до 30 минута, на Шиду на излазу 30 минута, а на Батровцима, на излазу 60 минута.
Теретна возила на граничном прелазу Батровци, на излазу из Србије задржавају се до 60 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.