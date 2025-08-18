light rain
27°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМА ВЕЋИХ ГУЖВИ На граничним прелазима возила се задржавају до сат времена

18.08.2025. 18:55 18:56
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
granicni prelaz horgos Dnevnik Irsevic
Фото: Дневник/ С. Иршевић

На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила, наводи се у саопштењу АМСС.

Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на граничним прелазима на излазу из земље возила чекају до сат времена, а на улазу у Србију пола сата.

На путничким терминалима (ПМВ) возила на граничном прелазу Прешево на улазу у земљу задржавају се до 30 минута, на Шиду на излазу 30 минута, а на Батровцима, на излазу 60 минута.

Теретна возила на граничном прелазу Батровци, на излазу из Србије задржавају се до 60 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.

Гранични прелаз гранични прелази
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај