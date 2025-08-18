НАЈПРЕ СМО СЕ ПЕКЛИ, САД НАМ СТИЖЕ ХЛАДАН ТУШ: У четвртак тропских 35, већ у петак нагло захлађење“
18.08.2025.
Метеоролог Иван Ристић упозорио је да ће Србију у четвртак погодити прави тропски талас, са температурама које ће прелазити 35 степени.
Међутим, већ у петак нас очекује нагло захлађење и пад температуре.
Према његовим речима, викенд ће донети знатно пријатније време, са температурама од 22 до 27 степени, а сличне вредности задржаће се и током појединих дана у октобру.
„Следеће недеље температура ће полако поново расти, тако да ће крајем августа и почетком септембра поново бити од 30 до 35 степени. Опет идемо на тропске вредности, не више од 35 за сада, али биће баш топло. Ко планира одмор у септембру може слободно да крене – првих десет до петнаест дана биће углавном сунчани и пријатни“, нагласио је Ристић.