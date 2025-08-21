broken clouds
ИЗРАЕЛСКЕ ТРУПЕ УШЛЕ У ПРЕДГРАЂА ГАЗЕ, ПАЛЕСТИНЦИ БЕЖЕ Почела велика офанзива Израела

21.08.2025. 09:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Izraelska vojska
Фото: Tanjug/AP Photo/Maya Levin

Велики број Палестинаца бежи из Газе након што је израелска војска започела прве фазе копнене офанзиве. Израелске трупе заузеле су положаје на периферији града, у којем живи више од милион људи, након вишедневног интензивног бомбардовања.

Генерални секретар УН Антонио Гутерес поново је позвао на тренутни прекид ватре "како би се избегле смрти и разарања" која би офанзива неминовно изазвала.

Израел жели да покаже да иде напред са планом заузимања целог града, упркос међународним критикама. Војска већ делује у насељима Зејтун и Џабалија како би припремила терен, а министар одбране Израел Kац одобрио је план који ће бити разматран пред кабинетом за безбедност.

Позвано је око 60.000 резервиста како би се активни војници ослободили за операцију.

Премијер Бењамин Нетањаху рекао је да скраћује рокове за заузимање онога што је описао као "последња упоришта терора" у Гази. Хамас га је оптужио за "брутални рат против невиних цивила" и критиковао што игнорише нови предлог за прекид ватре.

Очекује се да ће стотине хиљада људи бити евекуисано у склоништа на југу Газе.

