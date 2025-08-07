overcast clouds
ЈАК ЗЕМЉОТРЕС У ГРЧКОЈ Тресле се зграде, људи и туристи у паници: "Дуго је трајао!"

07.08.2025. 12:42 12:52
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
najnovija opsta

Снажан земљотрес јачине 4,7 степена по Рихтеру погодио је јужну Грчку, тачније Пелопонеско полуострво.

"Дуго је трајао", написао је један корисник на сајту Европско-медитеранског сеизмолошког института.

"Кућа се тресла 4-5 секунди", написао је други корисник.

Земљотрес се догодио на 11 километара од места Месини и 126 километара од Патре.

Епицентар потреса био је на дубини од пет километара.

Вести Свет
