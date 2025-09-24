overcast clouds
ЈОШ ЛЕЖЕ НА ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ, АЛИ СУ СТАБИЛНОГ СТАЊА Трагедија у Крагујевцу, када повређено петоро тинејџера, а један погинуо, потресла целу Шумадију

24.09.2025. 15:06
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: РИНА

Након тешке саобраћајне несреће која се догодила у Крагујевцу код Шумадија сајма, пет особа са тешким телесним повредама још увек је хоспитализовано у Универзитетско-клиничком центру.

Троје од пет повређених хоспитализовани су у Јединици интензивног лечења Службе за анестезију и реаниматологију. Спроводе се све потребне терапијске и контролне дијагностичке процедуре и сви повређени тренутно имају стабилне виталне параметре, саопштено је из УКЦ.

У овом тешком саобраћајном удесу погинуо је Стефан С. (19), док је петоро тешко повређено.

До несреће је дошло када је рено клио” у коме се налазило петоро тинејџера, међу којима и настрадали Стефан, током претицања на недозвољеном месту прешао преко пуне линије и директно ударио у теретно возило, које је долазило из супротног смера.

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
