ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ТУРСКУ Епицентар 150 км од Измира

07.09.2025. 22:51 22:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес јачине 4,5 степени по Рихтеровој скали погодио је данас западну Турску, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је око 150 километара североисточно од Измира, на дубини од седам километара.
    

За сада нема извештаја о повредама или материјалној штети.
    

Ту област раније данас погодио је земљотрес јачине 5 степени.
    

У овој области је 10. августа забележен потрес јачине 6,1 степен Рихтерове скале приликом којег је погинуо је 81-годишњи мушкарац, док је 29 људи повређено.
    

Причињена је и материјална штета у тој области - неколико објеката се срушило, а многобројне куће су оштећене.

Вести Свет
07.09.2025. 12:31 12:45
