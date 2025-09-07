ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ТУРСКУ Епицентар 150 км од Измира
07.09.2025. 22:51 22:53
Земљотрес јачине 4,5 степени по Рихтеровој скали погодио је данас западну Турску, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је око 150 километара североисточно од Измира, на дубини од седам километара.
За сада нема извештаја о повредама или материјалној штети.
Ту област раније данас погодио је земљотрес јачине 5 степени.
У овој области је 10. августа забележен потрес јачине 6,1 степен Рихтерове скале приликом којег је погинуо је 81-годишњи мушкарац, док је 29 људи повређено.
Причињена је и материјална штета у тој области - неколико објеката се срушило, а многобројне куће су оштећене.