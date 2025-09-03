clear sky
ИМАЛА ЈЕ САМО 22 МЕСЕЦА, ПЛАВЕ ОЧИ И КОВРЏАВУ КОСУ

ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН КОД ГРАНИЦЕ Девојчица од непуне две године пронађена мртва ОЧУХ УХАПШЕН

03.09.2025. 07:49 07:55
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
najnovija opsta

Девојчица стара 22 месеца, чији нестанак је пријављен у понедељак, у селу Мишке у Мађарској које се налази недалеко од границе са Србијом, пронађена је мртва.

Беживотно тело девојчице наводно је пронађено недалеко од фудбалског терена у селу, а полиција је јуче ухапсила Ј. Д. (24), партнера девојчицине мајке.

Породица је у понедељак, 1. септембра, у преподневним часовима пријавила нестанак девојчице са плавим очима и коврџавом плавом косом. Дете је било у пеленицама и црној мајици са апликацијом у тренутку када је нестало. 

Одмах се кренуло у опсежну потрагу за дететом, а прексиноћ око 22 сата стигле су најгоре вести - дете је пронађено мртво. 

"Полицијска управа у Калочи покренула је 1. септембра 2025. потрагу у вези са нестанком девојчице старе скоро две године из Мискеја. У потрази за дететом учествовали су полицајци, припадници цивилне гарде, специјализовани трагачи и волонтери. Тело девојчице пронађено је у вечерњим сатима. С обзиром на околности догађаја, Полицијска управа Бач-Кишкун покренула је истрагу о убиству. Неопходне истражне радње су у току", кратко су саопштили из полиције. 

Јуче ујутру је приведен њен "очух". У питању је Ј. Д. (24), са којим је мајка девојчице била у вези. Наводно је он дете злостављао раније. У овом тренутку није познато како је девојчица убијена. 

(Telegraf.rs)

нестала девојчица Мађарска
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
