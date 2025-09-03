ИМАЛА ЈЕ САМО 22 МЕСЕЦА, ПЛАВЕ ОЧИ И КОВРЏАВУ КОСУ
ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН КОД ГРАНИЦЕ Девојчица од непуне две године пронађена мртва ОЧУХ УХАПШЕН
Девојчица стара 22 месеца, чији нестанак је пријављен у понедељак, у селу Мишке у Мађарској које се налази недалеко од границе са Србијом, пронађена је мртва.
Беживотно тело девојчице наводно је пронађено недалеко од фудбалског терена у селу, а полиција је јуче ухапсила Ј. Д. (24), партнера девојчицине мајке.
Породица је у понедељак, 1. септембра, у преподневним часовима пријавила нестанак девојчице са плавим очима и коврџавом плавом косом. Дете је било у пеленицама и црној мајици са апликацијом у тренутку када је нестало.
Одмах се кренуло у опсежну потрагу за дететом, а прексиноћ око 22 сата стигле су најгоре вести - дете је пронађено мртво.
"Полицијска управа у Калочи покренула је 1. септембра 2025. потрагу у вези са нестанком девојчице старе скоро две године из Мискеја. У потрази за дететом учествовали су полицајци, припадници цивилне гарде, специјализовани трагачи и волонтери. Тело девојчице пронађено је у вечерњим сатима. С обзиром на околности догађаја, Полицијска управа Бач-Кишкун покренула је истрагу о убиству. Неопходне истражне радње су у току", кратко су саопштили из полиције.
Јуче ујутру је приведен њен "очух". У питању је Ј. Д. (24), са којим је мајка девојчице била у вези. Наводно је он дете злостављао раније. У овом тренутку није познато како је девојчица убијена.