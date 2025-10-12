КАМЕРЕ СВЕ СНИМИЛЕ! Маскирани руски војници на граници ове балтичке земље ВЛАСТИ ЗАТВОРИЛЕ ПУТ и упозориле на „провокацију“
Маскирани руски војници снимљени су у близини граничног прелаза у Естонији, због чега је у петак привремено затворен пут. Овај инцидент поново је изазвао забринутост међу безбедносним стручњацима који сматрају да Москва активно тестира НАТО савез прорачунатим "хибридним ратовањем", пише Kyiv Post.
Инцидент се догодио код Сатсе Бота, дела естонског пута дугог око километар који накратко улази на руску територију. Естонска полиција и гранична стража (ППА) зауставиле су саобраћај у петак поподне након што су на путу уочиле наоружану јединицу за коју је утврђено да "дефинитивно нису били граничари".
Како је објављено, маскирано особље прекривених лица формирало је линију преко пута, а тај потез одмах је протумачен као намерна провокација. Естонске власти затвориле су пут како би осигурале безбедност цивила и спречиле ескалацију, док је Мелис Сарепу, шеф локалне канцеларије граничне страже, акцију описао као "претњу".
Након што их је Талин контактирао, Русија је одбацила наводе, тврдећи да се ради о "потпуно рутинским операцијама". Очекује се да ће пут остати затворен најмање до уторка док се ситуација не разјасни.
Неуобичајено присуство наоружаних снага на граници уклапа се у шири образац недавних руских активности усмерених против балтичких чланица НАТО-а, укључујући поновљена кршења ваздушног простора и ометање ГПС сигнала. Војни аналитичари сматрају ове инциденте делом дугорочне стратегије дестабилизације Савеза.
Пензионисани пуковник америчке војске Ричард Вилијамс, бивши заменик директора у НАТО-овој дивизији за одбрамбене инвестиције, изјавио је за Кyив Пост да је ово више од обичне граничне провокације. Он је појачану војну присутност описао као део ширег стратешког теста у оквиру кампање "вишеслојног хибридног ратовања".
"Повећана руска активност у близини естонске границе може се сматрати наставком руског тестирања одазива НАТО-а на њихове акције", рекао је пуковник Вилијамс.
Нагласио је да такве провокације Кремља, посебно у комбинацији с гомилањем руских трупа наспрам прелаза и/или оних усмерених на Сувалки коридор, стратешки појас који води до Калињинградске области, могу имати озбиљан значај.
❗️🇷🇺⚔️🇪🇪 - BREAKING: Estonia's border guards are investigating reports of armed Russian troops spotted in the Saatse Boot enclave, a quirky Russian exclave that slices through Estonian territory.
In response to the unusual military activity, authorities have temporarily closed… pic.twitter.com/qr9b4416tt
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025
Вилијамс је војно позиционирање директно повезао с другим дестабилизујућим тактикама Москве, наводећи да се такве акције "често комбинују с илегалном миграцијом као компонентом њене кампање субверзије."
Позив на јачање источне границе
Овај гранични инцидент поново је покренуо расправу у Талину о најбољим начинима заштите источне границе. Естонски министар унутрашњих послова Игор Таро изјавио је да, упркос појави наоружаних група, укупни ниво претње остаје "низак".
Иако је раније рекао да нема разлога за потпуно затварање границе, нагласио је да је изградња обилазнице око Сатсе Бота приоритет како би се уклонио свакодневни ризик за грађане.
У разговору за Кyив Пост, двојица западних безбедносних званичника истакла су кључне мере које Естонија треба да предузме како би се супротставила руском хибридном арсеналу.
Као прво, због ризика од хибридног ратовања и илегалних миграција, један је званичник нагласио потребу за напредним прикупљањем обавештајних података и надзором, укључујући дронове и земаљске сензоре, како би се спречили неконвенционални покушаји инфилтрације пре него што стигну до границе.
Као друго, због проблема с ометањем ГПС-а и упадима дронова, нужна су улагања у напредне технологије против беспилотних летелица и способности електронског ратовања (ЕW).
"Ово је кључно за заштиту естонског ваздушног простора и сузбијање руског ометања комуникационих и навигационих система", рекао је други званичник, преноси Index.
На крају, званичници су нагласили да најважније безбедносно улагање остаје продубљивање интеграције у НАТО кроз потпуну интероперабилност и снажну подршку савезничким снагама. Истакли су да се истински ојачана граница заснива на брзој и колективној одбрамбеној способности коју гарантује Савез, пише Телеграф.